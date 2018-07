18:42 Uhr

Der Storch auf der Bleiche

Vor einigen Tagen fand Walter Hieber, der Storchenbeauftragte der Stadt Gundelfingen, ein solches Tier auf der Bleicheinsel. Seitdem hält er den Storch nachts in einer Garage am Bleichestadel. Tagsüber läuft das Tier frei über die Insel und badet in der Brenz.

Walter Hieber ist ein Jungvogel zugelaufen. Jetzt hält er das Tier auf der Gundelfinger Insel – bis es davonfliegt.

Von Andreas Schopf

Walter Hieber hält den Storch auf seinen Armen. Und er spricht mit ihm. „Da schau her“, sagt er und setzt das weiß-schwarz gefiederte Tier auf den Boden. Hieber zieht einen Gartenschlauch her, dreht das Wasser auf und richtet den Strahl auf den Storch. Der schüttelt sich erst noch, nach einigen Sekunden aber genießt er offenbar die kühle Erfrischung an diesem heißen Tag.

Seit vergangenem Wochenende hat sich der Storch fest auf der Gundelfinger Bleicheinsel niedergelassen. Wer er ist und woher er kommt, das weiß Hieber, der den Storch gefunden hat, nicht. Ausgerechnet Hieber, der Storchenbeauftragte der Stadt Gundelfingen. Ein Zufall, der den Vorsitzenden des Historischen Bürgervereins amüsiert. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt er. Er kümmert sich um das Tier, das erstaunlich wenig Scheu zeigt. Tagsüber läuft es über die Bleicheinsel, badet in der Brenz und holt sich Würmer, Frösche und Fische aus dem Fluss. Nachts bringt Hieber das Tier in einer Garage vor dem Bleichestadel unter, die mit Stroh ausgelegt ist. „Damit der Storch vor Füchsen und Mardern geschützt ist“, sagt Hieber. Zu fressen hat er in einer Schüssel Rinder-Hackfleisch bereitgestellt.

Er musste sich erst einmal im Internet informieren, was man bei der Haltung eines Storches zu beachten hat. „Ich will das Tier artgerecht halten und bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar“, macht er deutlich. Auch was die Herkunft angeht. Denn, so viel ist sicher: Das Tier kommt nicht aus Gundelfingen. Sowohl das Nest am Rathaus (zwei Tiere mit vier Jungen) als auch das Nest auf dem Kamin der Raiffeisenbank (zwei Tiere und ein Junges) sind laut Hieber vollzählig. Das Tier ist augenscheinlich unverletzt und wenige Monate alt. Fliegen kann es noch nicht. „Vielleicht geht es jemandem ab?“, fragt Hieber. Er will den Storch noch ein bisschen bei sich aufpäppeln. Sobald er fliegen kann, lasse er ihn selbstverständlich seine Wege gehen.

Bis es so weit ist, genießt Hieber sein ungewöhnliches „Haustier“. Gestern feierte Hieber seinen 69. Geburtstag. Den Storch betrachtet er als so etwas wie ein Geschenk. Das pflegt Hieber unter anderem mit Streicheleinheiten. „Das hat er gerne.“ Ebenso wie die Duschen des Wasserschlauchs, die in der Hitze Abkühlung versprechen. Am vergangenen Samstag hat sich der Storch sogar unter eine Hochzeit auf der Bleicheinsel gemischt. „Er war ein willkommener Besucher“, sagt Hieber und lacht – ist das Tier doch ein Symbol für Nachwuchs.

Hieber überlegt sich, wie er den Storch nennen soll. Ein möglicher Name ist „Bleichi“. Die Variante hätte einen Vorteil: Sie wäre sowohl für ein Weibchen als auch ein Männchen möglich. Denn selbst das Geschlecht sei bislang unbekannt.

Themen Folgen