Der Verdienst der Bürgermeister ist angemessen

Plus Die hauptamtlichen Bürgermeister im Landkreis Dillingen verdienen ordentlich – und das ist gut so.

Mit unserer heutigen Aufstellung über den Verdienst der hauptamtlichen Bürgermeister im Landkreis Dillingen wollen wir informieren, aber auf keinen Fall eine Neiddiskussion entfachen. Eines ist klar: Unsere Rathauschefs verdienen ordentlich. Der Verdienst muss aber ins Verhältnis zu dem gesetzt werden, was die Bürgermeister zu leisten haben. Wenn beispielsweise Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller von einer 60-Stunden-Woche spricht, dürfte das noch untertrieben sein.

Rathauschefs auf dem Land haben keine Auszeit

Denn ein Rathauschef auf dem Land hat, wenn er nicht gerade verreist, im Grunde keine Auszeit. Ratssitzungen, Ausschüsse, Jahresversammlungen der Vereine, Geburtstagsfeiern, Jubiläen – da findet das meiste außerhalb regulärer Arbeitszeiten an Abenden und an Wochenenden statt. Und wenn Herr oder Frau Bürgermeister am Wochenende Brezen einkauft oder den Wochenmarkt besucht, dann haben sie viele Fragen zu beantworten. Die Palette reicht vom wild abgelagerten Müll in der Kommune bis zur nicht zurückgeschnittenen Hecke des Nachbarn.

Die Belastung im Bürgermeister-Amt ist groß

Das Bürgermeister-Amt ist ein Job rund um die Uhr. Die Belastung ist groß, ebenso das gesundheitliche Risiko. Der ehemalige Höchstädter Bürgermeister Stefan Lenz musste nach einer Herzattacke sein Amt aufgeben. Lauingens früherer Bürgermeister Wolfgang Schenk brach mitten in einer Stadtratssitzung zusammen und starb. Deshalb sollten alle Amtsträger darauf achten, dass sie sich im Einsatz für ihre Kommunen nicht übernehmen.

Sie könnten in der freien Wirtschaft vermutlich mehr verdienen

Bürgermeister stehen an der Spitze einer Kommune. Sie haben eine Schlüsselposition bei der Weiterentwicklung unserer Städte und Gemeinden. Und sie verdienen gut, das ist angesichts der Anforderungen dieses Berufs angemessen. Wer dies kritisiert, sollte überlegen, ob er bereit wäre, seine ganze Zeit in den Dienst einer Kommune zu stellen. Vermutlich könnten einige Rathauschefs in der Region in der freien Wirtschaft auf viel höhere Gehälter kommen.

Lesen Sie den dazugehörigen Artikel: Landkreis Dillingen: Wie viel verdienen unsere Bürgermeister?

Themen folgen