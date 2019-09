vor 20 Min.

Der Weg zu regionaler Bio-Milch ist kein leichter

Wie und wo man im Kreis Dillingen ökologische Milch kaufen kann? Vom Milchautomaten, dem Milchmobil und Tipps für den Einkauf im Supermarkt.

Von Mathias Schadl

Tierwohl und Bio sind im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Nicht erst seit „Fridays for future“ oder den kürzlich bekanntgewordenen Vorwürfen gegen einen Milchviehbetrieb im Allgäu, sind das Wohl von Tieren und der verantwortungsvolle Konsum tierischer Produkte für die Verbraucher ein immer größer werdendes Anliegen. Entsprechend werden die Rufe nach einem Erkennungszeichen – einem einheitlichen Tierwohllabel – seitens des Verbrauchers für tierische Produkte immer lauter.

Wie kommt man an artgerecht erzeugte Milch?

Ein bundesweites, staatliches Siegel soll diese Rufe nun verstummen lassen und für einen einheitlichen Standard sicherstellen. Bei genauem Hinsehen entpuppt sich der Versuch der Bundesregierung, den Kunden Orientierung zu geben, als nicht ganzheitlich: Das Siegel ist nicht verpflichtend und gilt nur für Fleisch. Wer also zum Beispiel artgerecht erzeugte Milch kaufen möchte, am besten noch Bio-Milch, den wird das vom Kabinett in Aussicht gestellte Tierwohllabel enttäuschen. Für den nachhaltigen Milchkonsum muss der Verbraucher sich auch weiterhin mit einer Flut an Siegeln und Werbeversprechen auseinandersetzen.

Das sagt die Molkerei Gropper aus Bissingen dazu

Diese Problematik und den Wunsch der Kunden, nachhaltiger und bewusster zu konsumieren, hat die Molkerei Gropper in Bissingen (Molkerei Gropper produziert jetzt Bio-Wasser ) bereits vor mehr als zwei Jahren erkannt. So waren die Bissinger bei den ersten, welche ein Tierwohl-Siegel und die dazugehörigen Standards des Tierschutzbundes für einen Teil ihrer Milch übernahmen, sagt Reinhold Stangl, Bereichsleiter Milcheinkauf von Gropper.

Das sei „eine gute Entscheidung gewesen“, resümiert Stangl und ergänzt, dass „inzwischen rund 80 Millionen Kilogramm Milch den Standards des Tierschutzbundes entsprechen“. Auch die Menge an Bio-Milch, welche schon länger im Angebot von Gropper ist, mache inzwischen ungefähr 25 Prozent des Gesamtvolumens an Milch der Molkerei aus dem Kesseltal aus.

Der Verbraucher steht im Kreis Dillingen vor Herausforderungen

Trotzdem stellt der Wunsch nach Bio-Milch aus der Region die Verbraucher im Landkreis vor Herausforderungen. Für die hiesigen Konsumenten, welche also nicht zufälligerweise einen Landwirt kennen und sich dort ganz unkonventionell die Milch direkt vom Bauernhof abzapfen können, bedeutet dies, die Augen offen zu halten.

Das sollte man beim Einkauf im Supermarkt wissen

Aber auch im Supermarkt kann der Verbraucher regionale Bio-Milch und Milch aus artgerechter, also mit einem Tierschutzlabel gekennzeichneter Haltung, kaufen. Wer die Bauern aus der Region unterstützen und dabei sicherstellen möchte, dem Marketing der Handelsketten, welche nur zu gerne mit Regionalität werben, nicht auf den Leim zu gehen, muss einen Blick auf das Identitätskennzeichen werfen.

Das ist ein ovales, schwarz-weißes Symbol, das im Falle der Bissinger Molkerei das Kürzel „BY-7723“ beinhaltet, erklärt Reinhold Stangl. In diesem Fall kann sich der Verbraucher sicher sein, dass die Milch von Kühen aus Bayern und dem angrenzenden Baden-Württemberg stammt.

Was ist mit Milch ab Hof?

Das Problem des Dickichts an Labeln und oftmals auch das spitzfindige Marketing sorgen jedoch für einen Mehraufwand am Kühlregal. Wer der Vielzahl an Marken, Eigenmarken, Labeln und Produktdesigns aus dem Weg gehen und ohne Bedenken seine Bio-Milch aus der Region konsumieren möchte, sollte den Weg zu heimischen Bauern einschlagen, die ihre Milch direkt am Hof vertreiben.

Auf Nachfrage nennt das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten eine kleine Zahl an Betrieben, die Milch als Direktvermarkter gewerblich anbieten. Ein Grund dafür, dass nur wenige diesen Weg wählen, erklärt Stephanie Kopold-Keis vom Amt in Wertingen, sei dabei die große Zahl an Regularien und Hygienevorschriften. Diese seien zusammen mit dem vergleichsweise geringen Absatz auch ein Grund, dass man keine frische Milch aus Automaten in den heimischen Supermärkten finden würde.

Bio-Milch direkt aus dem Automaten gibt es in Blindheim

Dass der unmittelbare Milchverkauf nur einen geringen Teil seiner Milch ausmacht, bestätigt auch Ludwig Schaflitzel. Er bietet auf seinem Blindheimer Hof frische Bio-Milch direkt aus einem Automaten an. Schaflitzel stellt dar, dass er schon seit rund 20 Jahren den Automaten betreibe, an dem sich jeder seine Milch direkt aus dem Milchtank zapfen kann. Auch wenn die Umfänge nicht besonders groß seien, betreibt er den Automaten gerne, sagt er. Ebenfalls verweist Schaflitzel auf eine weitere Problematik: die Abholzeiten der Milch durch das Transportunternehmen. Um nicht vor einem leeren Tank zu stehen, seien Planung und Flexibilität notwendig, sagt der Blindheimer Biolandwirt.

Das "Milchmobil" kommt sogar bis vor die Tür

Diesem Problem geht man beim Waldziegenhof Mareth in Ziertheim aus dem Weg. Dort kann man im Rahmen der Öffnungszeiten neben der selbstproduzierten Ziegenmilch auch die biologisch erzeugte Kuhmilch der Biotal Hofgemeinschaft Eselsburg kaufen. Diese Hofgemeinschaft bietet darüber hinaus noch für einen großen Teil des Landkreises einen besonderen Service an. Mit nur wenigen Klicks kann im Internet auf Bestellung oder im Abo das „Milchmobil“ vor die Haustüren geordert werden, zum Beispiel in Dillingen, Lauingen oder im Bachtal. Dieser Transporter, der mit einer speziellen Kühlung ausgerüstet ist und auch weitere Produkte liefert, stellt dabei einen bequemen Weg dar, seine Bio-Milch zu kaufen.

