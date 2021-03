14:30 Uhr

Der „Zambus“ kommt nach Schwenningen

Der ZAMBUS in Schwenningen: (von links) Bürgermeister Johannes Ebermayer sowie Julia Däubler (KJR) und Jugendreferent Fabian Hurler.

Der besondere Bus des Kreisjugendringes macht halt im Donautal. Was das Ziel des Projekts ist.

Der „Zambus“ kommt nach Schwenningen und Gremheim. Das Team vom Kreisjugendring Dillingen war im Rathaus Schwenningen zu Gast und hat das Projekt ZAM (zusammen aktiv mitgestalten) vorgestellt. Der offizielle Beginn des Projekts fand schon im März 2020 auf der WIR in Dillingen statt, Corona verhinderte aber die Durchführung der Befragungen. Im Jahr 2021 startet das Projekt aber wieder voll durch.

Im Frühjahr 2021 werden kleine Befrager-Teams bestehend aus Jugendlichen des KJR bis zu 1000 Jugendliche in den 16 beteiligten Städten und Gemeinden im Landkreis befragen. Dazu wurde der VW-Bus, der innen und außen passend umgestaltet wurde, der zu beliebten Jugendtreffpunkten in unserer Gemeinde unterwegs sein wird. Wo und wann genau die Befragungen stattfinden, wird rechtzeitig bekannt gegeben, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Zielgruppe des "Zambus" sind junge Menschen aus Schwenningen

Die Zielgruppe des Projekts bilden junge Menschen im Alter von circa 14 bis 20 Jahren, die unter anderem zu Themen wie Mobilität, Wohnsituation, Ausbildung und Perspektive ihre Meinung abgeben dürfen. Alles, was die Jugendlichen betrifft und beschäftigt soll thematisiert werden.

Bürgermeister Johannes Ebermayer sagt dazu: „Wir hoffen, dass sich möglichst viele Jugendliche aus Schwenningen und Gremheim an der Umfrage beteiligen. Jeder Teilnehmer bekommt nach Ausfüllen der Umfrage ein kleines Dankeschön und kann an einer Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück einen Zuschuss zum Führerschein in Höhe von 1000 Euro gewinnen.“ (pm)

