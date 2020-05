Der Zöschinger Gemeinderat ist zur Hälfte ausgetauscht

Plus Bürgermeister Tobias Steinwinter begrüßt vier neue Mitglieder im Gemeinderat von Zöschingen. Er will das Gremium digitaler arbeiten lassen.

Die Fenster und Türen der Gemeindehalle waren geöffnet, der große Saal gut durchgelüftet, zwischen Tischen und den wenigen Zuschauerstühlen Abstand. „Wegen Corona läuft eben gerade alles ein wenig anders“, sagte der Erste Bürgermeister Tobias Steinwinter in seiner Begrüßung zur konstituierenden Gemeinderatssitzung der Wahlperiode 2020 bis 2026 in Zöschingen.

Zöschingen: Vier neue Mitglieder im Gemeinderat

Anders lief auch die Vereidigung der neu gewählten Gemeinderäte Marlene Schmid, Fabian Schön, Florian Baier und Bernd Hoffmann ab: Sie durften an ihren Plätzen bleiben, um den Amtseid stehend abzulegen. „Ich freue mich über die neue Verstärkung im Gemeinderat und auf eine gute Zusammenarbeit während der nächsten sechs Jahre“, sagte Steinwinter.

Eine Vereidigung des Zweiten Bürgermeisters war nicht notwendig, Armin Jäger wurde von allen Ratsmitgliedern sowie Steinwinter in seinem Amt bestätigt. Jäger nahm die Wahl an und bedankte sich bei den Ratsmitgliedern für ihr Vertrauen.

Die Arbeit im Gemeinderat soll digitaler werden

Neben der Besetzung der jeweiligen Posten und Ämter standen auch die Beratungen über das örtliche Gemeindeverfassungsrecht und die Geschäftsordnung des Gemeinderats auf der Tagesordnung, wobei das Thema Digitalisierung eine große Rolle spielte. So setzt Steinwinter in Zukunft beispielsweise auf die Verwendung von Tablets in der Gremiumsarbeit. Zudem steht die Einführung eines „Ratsinformationssystems“ bevor, mit dem die Gemeinderatsmitglieder künftig auch per Mail über Sitzungstermine und die Tagesordnungen informiert werden können. Laut Steinwinter können dann Anträge durch die Mitglieder ebenfalls elektronisch gestellt werden.

Weiterhin verwies Steinwinter auf die bevorstehende Auftaktklausur der Bachtalgemeinden im Juni und die Gemeinderatsklausur im Juli sowie auf den begonnenen Bau des Parkplatzes im Gewerbegebiet.

Das könnte Sie auch interessieren: