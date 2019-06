vor 3 Min.

Der berühmte Duftforscher aus Dillingen

Plus Professor Hanns Hatt war ein Sailer-Schüler. Seine Forschung zeigt: Duftrezeptoren aus der Nase sind im ganzen Körper verteilt und leisten Erstaunliches.

Von Erich Pawlu

Die Stadt Dillingen hat eine ganz besondere Beziehung zum Weltdufttag am 27. Juni: Der international renommierte, vielfach ausgezeichnete Duftforscher Professor Dr. Dr. Dr. habil. Hanns Hatt, geboren 1947 in Illertissen, war einst Schüler des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums. An der Universität Bochum und an der Johannes-Gutenberg-Stiftungsprofessur in Mainz hat er der Duftforschung zu hoher Anerkennung verholfen. Vor Kurzem wurde er als Präsident aller deutschen Akademien der Wissenschaften mit Geschäftsstelle in Berlin wiedergewählt.

