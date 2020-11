vor 17 Min.

Der erste Lauinger Fotokalender ist da

Bürger konnten Bilder einschicken – jetzt gibt es sie in einem Kalender der Stadt Lauingen zu bestaunen. Auch Menschen in Not profitieren davon.

Jetzt ist er da, druckfrisch und mit tollen Bildern aus der Herzogstadt: der Fotokalender 2021 der Stadt Lauingen. Der neue Kalender mit den Hingucker-Motiven aus der Albertus-Magnus-Stadt ist das Ergebnis des Fotowettbewerbs „Luftschnapp-Schüsse – so schön ist unser Lauingen!“, zu dem die Herzogstadt alle Hobbyfotografen aufrief.

Fotos von Lauingen: Jury fiel Auswahl nicht leicht

111 Bilder von 26 Fotografen trafen bis Anfang September im Rathaus ein. „Bei der Vielzahl der schönen Motive fiel der Jury die finale Auswahl nicht leicht“, sagt Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller laut einer Pressemitteilung. 14 Impressionen, passend zur jeweiligen Zeit im Jahreskreislauf, machten am Schluss das Rennen und zeigen die Herzogstadt von ihren schönsten Seiten. „Für Lauingen-Liebhaber ist der Kalender ein ideales Geschenk zu Weihnachten“, freut sich die Rathauschefin. 500 Exemplare liegen auf, den Fotokalender gibt’s zum Preis von zehn Euro, Verkaufsstellen sind das Bürgerbüro im Rathaus (bitte vorab telefonische Terminvereinbarung aufgrund aktueller Corona-Regelungen), die Stadtbücherei Lauingen, das Quartiersbüro der Sozialen Stadt und Schreibwaren Eismann.

Stadt Lauingen spendet pro Kalender einen Euro an die Kartei der Not

Außerdem besteht die Möglichkeit, den Kalender telefonisch oder per E-Mail zu bestellen und sich sein persönliches Exemplar per kostenfreier Lieferung von der Amtsbotin nach Hause zustellen zu lassen (nur im Lauinger Stadtgebiet inklusive Stadtteile).

Ansprechpartnerin ist Natalie Imgrunt, Telefon 09072 998130, imgrunt@lauingen.de. Zur Erstauflage des Lauinger Fotokalenders spendet die Stadt pro verkauftem Exemplar einen Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, das unverschuldet in Not geratenen Menschen aus der Region zur Seite steht.

Die Foto-Finalisten des Lauinger Kalenders 2021 sind Doris Claus, Erwin Freudling, Meinrad Ludwig, Kai Bewig, Rolf Brenndörfer, Hanni Burger, Brigitta Hellwig, Martin Knecht, Lars Daucks, Kimberley Lange, Helmut Wiest und Nadja Kovacevic. An sie geht der herzliche Dank von Bürgermeisterin Müller sowie ein exklusives Kalenderexemplar. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen