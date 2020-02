Der milde Winter und seine Folgen im Landkreis Dillingen

Plus Schnee und Eis sind Mangelware. Die Mitarbeiter des Dillinger Kreisbauhofs haben trotzdem genug zu tun. Für den Landkreis hat das Rekordwetter auch seine Vorteile.

Acht Grad und Sonnenschein. Auf dem Gelände des Dillinger Kreisbauhofs im Stadtteil Schretzheim ist es an diesem Vormittag Ende Februar verdächtig ruhig. Straßenwärter sind nicht zu sehen. Kein Wunder, mag man denken, der Winter ist milde, sehr milde. Schnee sucht man vergebens. Im Raum Augsburg war es allein im Februar im Durchschnitt fünf Grad zu warm. Der Meteorologe Jürgen Schmidt vom Portal wetterkontor.de spricht von einem „Rekordmonat“.





Da stellt sich die Frage, was der Winterdienst im Landkreis Dillingen bei diesen Temperaturen zu tun hat, wenn das Schneeräumen wegfällt. Liegen die Straßenwärter auf der faulen Haut? Das verneint der stellvertretende Straßenmeister des Kreisbauhofs Josef Paulus: „Es gibt keinen Leerlauf.“ Der Leiter des Tiefbauamts, Roman Bauer, ist auch vor Ort und pflichtet dem Straßenmeister bei.

Landkreis Dillingen: 450 Kilometer Straßen

Der Kreisbauhof ist für 450 Kilometer Straße im Landkreis zuständig. Dafür stehen 15 Fahrzeuge zur Verfügung. Schon im Oktober beginnen die Vorbereitungen für den Winterdienst. Man wisse nie, was komme und müsse daher für alles gerüstet sein, betont Straßenmeister Paulus. Dabei wirkt der 56-Jährige äußerst gelassen. Dass Paulus knapp 34 Jahre Berufserfahrung als Straßenwärter mitbringt, sieht man ihm an. Er erklärt: Jeden Tag fährt um 3 Uhr morgens der „Wettermelder“, ein Kontrollfahrzeug, aus. Der Fahrer gibt seinen Kollegen Bescheid, ob ein Einsatz nötig ist oder nicht. Die Straßenwärter, die für eisfreie Straßen sorgen, müssen um 4 Uhr morgens ausrücken und das, natürlich, auf nicht gestreuten Straßen. Bis in den April sind Einsätze des Winterdienstes möglich. 41 Streueinsätze gab es bis jetzt und damit „nicht mal halb so viele wie im vergangenen Winter“, sagt Tiefbauamtsleiter Bauer.





Zum Vergleich: Im Winter 2012/13 sind die Männer vom Bauhof 147 Mal ausgerückt. 2300 Tonnen Salz wurden damals auf den Straßen im Landkreis Dillingen verteilt. Diesen Winter sind es bis jetzt nur 450 Tonnen. Die Salzhalle auf dem Gelände des Bauhofs fasst 1000 Tonnen. An einer Wand hat sich Straßenmeister Paulus bereits im Advent 1994 verewigt: mit einer ins Holz eingeritzten Anweisung. Das Salz solle bahnenweise bis zur Rückwand abgetragen werden. Die Halle muss wohl erst wieder für den kommenden Winter neu bestückt werden. (Nachts drei Grad minus - der Winter kann kommen)

Sole statt Salz schützt vor Glatteis

Schon seit mehreren Jahrzehnten nutzen die Bauhöfe nicht nur trockenes Salz, sondern eine 22-prozentige Salzlösung. Diese Mischung bleibt besser auf den Straßen liegen und schützt damit länger vor Glatteis. „Die Sole hat außerdem eine bessere Umweltbilanz als Splitstreu“, sagt Bauer.

In diesem Winter blieb es für das Einsatzteam häufig bei einem kurzem Blick auf das auf dem Nachttisch liegende Mobiltelefon: Die Straßenwärter konnten noch eine Weile weiterschlafen. Dass die Mitarbeiter ihre Schicht um 7 statt 4 Uhr antreten konnten ist nicht der einzige Vorteil des milden Winters, wie Tiefbauamtsleiter Bauer bemerkt. Weniger Streueinsätze verursachten weniger Kosten. Und das Gesparte, so wurde im Ausschuss für Kreisentwicklung beschlossen, kann im Sommer zusätzlich für Straßenreparaturen genutzt werden.

Sturm Sabine hielt Kreisbauhof auf Trab

Und was gibt es sonst noch zu tun? Bei den milden Temperaturen hat man beim Kreisbauhof unter anderem Zeit für Grünflächenarbeiten. Bäume dürfen oftmals nur zwischen Oktober und Februar geschnitten werden. Diese Arbeit gehe in strengen Wintern oftmals unter, sagt Paulus. Es gibt mehr Zeit für Kontrollgänge. Und das komme wiederum der Sicherheit der Bevölkerung zu gute, weiß der Straßenmeister. Denn bei Unwettern, wie Sturm Sabine (Nach Sturm "Sabine": So gefährlich ist es für Spaziergänger im Wald) fallen nach sorgfältigen Kontrollen weniger Baumschäden an.

Zur Mittagszeit herrscht auf dem Kreisbauhof mehr Trubel. Einige Bauhofmitarbeiter sind von Straßenarbeiten zurück. Eisenteile werden verräumt, Straßenschilder werden aufgeladen. Die Sonne scheint. Die Laune ist gut.

