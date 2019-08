vor 52 Min.

Der neue Eingang des Dillinger Landratsamtes

So wird der Besucher nun im sanierten Landratsamt in Dillingen begrüßt.

Das Foyer des Haupteingangs des Landratsamtes präsentiert sich ab sofort in einem neuen Ambiente. Der Eingangsbereich wurde im Zuge der energetischen Sanierung des Hauptgebäudes des Landratsamtes Dillingen ebenfalls neu und vor allem barrierefrei gestaltet.

Zudem befindet sich dort nunmehr auch das Infozentrum, das während der regulären Öffnungszeiten besetzt ist und Besuchern des Landratsamtes bei Bedarf als erste Anlaufstelle dient. „Das Hauptgebäude hat mit dem modern gestalteten Eingangsbereich und der Infotheke eine optisch ansprechende Visitenkarte erhalten“, betont Landrat Leo Schrell in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig werde die Bürgerfreundlichkeit verbessert. So können sich die Besucher künftig direkt nach Betreten des Gebäudes von den Mitarbeiterinnen kompetent beraten lassen, wer für ihr Anliegen zuständig ist und wo die zuständigen Stellen im Haus zu finden sind. Daneben sorgt moderne Technik für tagesaktuelle Informationen. Ein digitales „Schwarzes Brett“ informiert beispielsweise über Veranstaltungen in den verschiedenen Besprechungs- bzw. Sitzungsräumen, ebenso wird eine Hinweistafel digitalisiert zu den einzelnen Fachbereichen informieren.

Die amtlichen Bekanntmachungen sowie weiteres Informationsmaterial über den Landkreis und diverse Veranstaltungen sind ab sofort übersichtlich im neu gestalteten Foyer zu finden. Der Zugang zum Hauptgebäude ist ab sofort wieder über die Große Allee barrierefrei zu erreichen. Daneben besteht weiterhin die Möglichkeit, vom Parkplatz im Hof das Amt über die Nebeneingänge zu betreten, teilt das Landratsamt mit. Hier sind direkt vor dem barrierefreien Zugang zwei Parkplätze für schwerbehinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger reserviert.

Lediglich der Zugang vom Parkplatz direkt in das Foyer ist baustellenbedingt noch geschlossen. Die Zufahrt zum Parkplatz im Innenhof ist wegen der laufenden Baumaßnahmen am Bestandsgebäude weiterhin nur über die Regens-Wagner-Straße möglich. (pm)

