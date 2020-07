15:41 Uhr

Der neue Müller-Markt in der Dillinger Kapuzinerstraße nimmt Formen an

Ein Nadelöhr ist derzeit die Dillinger Kapuzinerstraße. Der Grund: Die Großbaustelle der beiden Wohn- und Geschäftshäuser läuft auf Hochtouren.

Von Berthold Veh

Die Dillinger Kapuzinerstraße ist in diesen Tagen wegen der Großbaustelle nur in Richtung Süden befahrbar. Der Grund: Ein Autokran hebt Verbauträger aus der Baustelle.

Bild: Berthold Veh

Der Verkehr in der Dillinger Innenstadt wird umgeleitet

Der Verkehr vom Stadtberg her wird über die Konviktstraße umgeleitet. Unterdessen nimmt der neue Müller-Markt, den die Activ-Group in der Kapuzinerstraße baut, bereits Formen an.

Hier entsteht das Wohn- und Geschäftshaus der VR-Bank Donau-Mindel. Bild: Berthold Veh

Und rund läuft es nach der Verzögerung durch die archäologischen Grabungen inzwischen auch beim zweiten Wohn- und Geschäftshaus der VR-Bank Donau-Mindel. Dort lässt sich die Fussl-Modestraße nieder. Im Sommer 2021 sollen die beiden Millionenprojekte fertig sein.

Hier entsteht das Wohn- und Geschäftshaus mit Müller-Markt der Activ-Group. Bild: Berthold Veh

In das Wohn- und Geschäftshaus der Activ-Group zieht auch der Schuhhändler My-Shoes ein.

