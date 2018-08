28.08.2018

Der neue Radelspaß-Planer ist da

Drei Strecken, Vorabendprogramm und über 30 Veranstaltungen rund um Syrgenstein

Die Planung des Radelspaß-Wochenendes kann beginnen. Der kostenlose Planer für die Veranstaltung am 15. und 16. September liegt seit Kurzem bei Sparkassen und Raiffeisenbanken, Gemeinden sowie in vielen Radgeschäften, Unternehmen, Biergärten und Gastwirtschaften in den Landkreisen Dillingen, Günzburg, Heidenheim und teilweise Ulm/Neu-Ulm sowie Augsburg aus. Rund 22000 Flyer werden Ende August bis Anfang September über die amtlichen Mitteilungsblätter an die Haushalte (in Binswangen, Blindheim, Buttenwiesen, Burtenbach, Finningen, VG Haldenwang, Haunsheim, VG Holzheim, Medlingen, VG Krumbach, Langenau, Villenbach, Sontheim, VG Syrgenstein) verteilt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Herzstück des Planers ist die Streckenkarte, aus der die Verläufe der zwei Hauptstrecken und der AOK-Familienrunde ersichtlich sind. Darüber hinaus sind Fahrbahnbelag, empfohlene Fahrtrichtung und Höhenprofile in der Karte dargestellt. In jedem Ort entlang der Strecke gibt es mindestens ein Angebot. Es wird empfohlen, gezielt unter den insgesamt 35 Aktionen an den gesperrten Strecken auswählen, denn alles sei zwischen 10 und 18 Uhr kaum zu schaffen, ist sich Yvonne Streitel vom Radelspaß-Team bei Donautal-Aktiv sicher.

Egal, welche Strecke man sich vornimmt, sie führt immer durch Syrgenstein, den Ort der Zentralveranstaltung, wo zahlreiche Vereine sowie Aus- und Darsteller aus der Region und das Moderatorenteam der Schwabenredaktion des Bayerischen Rundfunks ein abwechslungsreiches Programm bieten werden. Eingeläutet wird das Programm am Samstagabend mit der Warm-up-Party vor der Bachtalhalle in Syrgenstein. Das Bühnenprogramm startet um 15 Uhr. Die Radelspaß-Band „FIZZ“, „d’Häcklbuam“ und „Brenztal Power“ heizen dem Publikum ein. Der Eintritt ist frei. Es findet eine große Spendenaktion zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, statt.

Auch in diesem Jahr können Radel-Gruppen wieder Gutes tun. Unter dem Motto „Radeln für den guten Zweck“ können Freizeit- und Betriebsgruppen eine Spende für die Kartei der Not leisten. „Einige Betriebe haben bereits ihr Interesse bekundet, bei der 2017 rund 1700 Euro zusammengekommen sind“, so Yvonne Streitel von Donautal-Aktiv, „aber da ist noch Luft nach oben.“ Unternehmen, die daran interessiert sind, können das Formular unter 0800/4772001 kostenlos anfordern oder unter www.donautal-radelspass.de downloaden. (pm)

