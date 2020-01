03.01.2020

Der schlecht gelaunte Stern der Sternsinger

Es ziehen nicht nur drei Kinder durch die Dillinger Straßen. Doch das merken sie nicht

Jeden Abend erzählt das Sandmännchen eine kleine Geschichte. Zum Schluss greift es in sein Säckchen und streut Schlafsand. Dann schlafen alle Kinder selig ein. Vor 60 Jahren wurde das Sandmännchen zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlt. Zum Jubiläum erzählen wir auch kleine Gute-Nacht-Geschichten aus der Region. Zum Vorlesen, zum selber Lesen, zum Einschlafen.

Meistens regnet es. Manchmal stürmt und schneit es. Auf jeden Fall ist es kalt zu Jahresbeginn. Den drei Sternsingern, die dann durch die Straßen ziehen, ein Gedicht vortragen und Spenden sammeln, ist das meistens egal. Sie sind hoch motiviert, warm angezogen und werden an den meisten Türen schon freudig empfangen. Und oft gibt es etwas Süßes.

Doch der Stern, den die Drei tragen, findet die Tage immer furchtbar. Zum einen fühlt er sich angesichts der farbenfrohen, edlen Gewänder nackt, zum anderen thront er viel über den Köpfen der Sternsinger, wo es empfindlich kälter und windiger ist und letztlich bekommt er nichts ab. Nicht von den Spenden, nicht von den Süßigkeiten. Deswegen schimpft und flucht der kleine Stern auf der Strecke jedes Jahr fürchterlich herum. Dass ihn dabei keiner hört, regt ihn noch mehr auf.

Aber eines Tages ändert sich das. Gerade als die Sternsinger durch die Dillinger Königstraße ziehen, hört der Stern Worte, die zweifelsohne nur an ihn gerichtet sein können. „Ja, sag mal, geht es dir da oben nicht gut? Was fällt dir ein, so zu schimpfen? Du spinnst wohl, du Sternle!“

Der Stern sieht sich nach allen Seiten um. Aber er hat keine Ahnung, wer ihn meint. Die drei Sternsinger können es nicht gewesen sein. Die malen gerade mit Kreide was an eine Tür. „Sei doch ein Jahr still, du Stern. Wie kann man sich nur so aufführen?“, ruft da wieder jemand. Der Stern ist fassungslos. Wer redet denn so mit ihm?

Da plötzlich sieht er eine kleine Figur unten am Brunnen an der Oberen Apotheke. Normalerweise flezt das kleine Kerlchen einfach da herum. Doch jetzt tobt und stampft die Figur über das harte Kopfsteinpflaster, dass die Funken fliegen. Sieht aber niemand. Nur der Stern. Fürchterliche Schimpfworte wirft die Figur ihm entgegen. Ohne Luft zu holen. Eines nach dem anderen. Der Stern kommt überhaupt nicht zu Wort.

Doch irgendwann geht dem kleinen Männlein die Luft aus. Da fängt der Stern an: „Hey, was soll das? So etwas muss ich mir von dir nicht bieten lassen. Es ist affenkalt hier oben, das kannst du da unten gar nicht wissen. Ich kann nicht laufen und werde überall hingetragen, ob ich will oder nicht. Und zum Dank lande ich danach wieder in irgendeinem Schrank“, rechtfertigt sich der Stern.

Da setzt sich das Männchen wieder zurück an den Brunnen, stützt den Kopf in die Hände und lässt die Schultern sinken. „Genau. Und ich bin der Ozoni. Der bei Wind und Wetter da unten am Boden sitzt – wohlgemerkt an einem Brunnen mit dem schönen Namen „Das Maß ist voll“, der von Zigarettenkippen bis Kaugummis alles Mögliche an den Kopf geworfen kriegt und ansonsten völlig ignoriert wird. Nur Hunde sehen mich. Das ist aber auch kein Trost, glaub es mir. Im Gegenteil.“

Jetzt ist der Stern baff. Der Ozoni fährt fort: „Du hast da oben den Überblick. Du überstrahlst die drei Sternsinger. Du bringst den Menschen Freude. Ihr seid willkommen, werdet oft schon erwartet und tut Gutes. Ihr sammelt Spenden im Namen der Kirche. Du bist ein Teil davon. Du gehörst dazu. Ist das nicht großartig?“

So hat der Stern das noch nie gesehen. „Dafür bist du aufgestanden, nur um mir diese Standpauke zu halten?“, fragt er den Ozoni. „Ich kann die Hunde nicht stoppen, ich kann die Kaugummis nicht zurückwerfen. Aber bei dir dachte ich, das versuch ich jetzt mal“, sagt das Kerlchen. „Denn weißt du, wenn wir jetzt nicht fröhlich sind, wenn wir nicht mit Zuversicht ins neue Jahr gehen, wenn wir uns nicht darauf freuen, was heuer alles passieren kann – dann kannst du auch künftig im Schrank stehen bleiben. So missmutig, schimpfend und schlecht gelaunt wie du jedes Mal an mir vorbeigehst. Das verdirbt einem die Laune schon, bevor die erste Woche des neuen Jahres vorbei ist.“

Der Stern muss gar nicht lange nachdenken, um sich fürchterlich für sein Benehmen zu schämen. „Zum Glück hat mich bislang keiner gehört“, denkt er sich. „Doch, ich“, antwortet die kleine Figur am Boden und der Stern zuckt zusammen. „Ja, du hast recht. Du bist echt wahnsinnig schlau und nett. Aber sag mal, warum musst du eigentlich da unten rumsitzen?“ „Frag nicht“, sagt der Ozoni. „Das hat schon seinen Grund, glaub mir.“ Der Stern lässt das so stehen. Die Sternsinger laufen nämlich auch schon wieder weiter. Doch eines ruft er dem Männlein doch noch zu: „Ich verspreche dir, künftig werde ich meine Aufgabe viel dankbarer wahrnehmen und mich auf die Zeit freuen, die ich gemeinsam mit den drei Sternsingern durch die Straßen ziehen darf.“

Der Stern hat sein Versprechen gehalten. Und der Ozoni hat seitdem ein strahlendes Lachen im Gesicht. Aber er hat sich nie mehr bewegt. (corh)

Mit dieser Folge endet unsere Märchenserie. Alle Märchen stammen von Cordula Homann und sind von Uli Pooch („Uli liest“) redigiert worden.