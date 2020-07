00:31 Uhr

Dialog zwischen Bayern und China

Vertreter verschiedener Einrichtungen besprachen Möglichkeiten der Kooperation zwischen Schulen in Bayern und China.

Wie die Kooperation inhaltlich gestaltet werden kann

Im Nachgang zum Schulbesuch am Beijing Municipal Administration Senior Technical College kamen im Juli 2020 Vertreter bayerischer beruflicher Schulen, die Projektkoordinatorin „Bayern und China im Dialog“ Katharina Schlamp, Mitarbeiter des Konfuzius-Instituts München und der Hanns-Seidel-Stiftung Shanghai und München an der Staatlichen Berufsschule in Lauingen – teilweise virtuell – zusammen. Sie beschäftigten sich mit der Frage, wie man China-Kooperationen inhaltlich gestalten beziehungsweise konkret erweitern kann. Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Schulpartnerschaften wurden intensiv thematisiert.

Als mögliches Beispiel stellte das China-Team der Staatlichen Berufsschule Lauingen die bestehende Kooperation mit der Shenzhen No.1 Vocational School vor. Dabei wurden die Entwicklung und die Handlungsfelder der Kooperation dargestellt sowie Ideen der zukünftigen Partnerschaft anhand des Exzellenzzentrums.

In der Konferenz betonte die Leiterin des Referats V-VI Asien der Hanns-Seidel-Stiftung, Dr. Harbrecht, dass die Stiftung gerne jederzeit zur Seite stehe, wenn Unterstützung bei Partnerschaften gewünscht wäre. Als inspirierend empfanden die anwesenden Gäste die Ideen zu virtuellen Möglichkeiten des gegenseitigen Lernens. Alle Beteiligten sind sich jedoch einig, dass die virtuellen Aktionen das bestehende Programm hervorragend ergänzen, es aber keine Dauerlösung ist. „Zu einer Kooperation gehört der direkte, persönliche Kontakt zwischen den Teilnehmern. Nur dadurch entsteht Vertrauen und Empathie als Basis für Partnerschaften“, so Schulleiter Gottfried Göppel. (pm)

