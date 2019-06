vor 2 Min.

Die Abinauten des Dillinger Bona heben ab

Das Dillinger Gymnasium verabschiedet seine Abiturienten. Für eine besondere Überraschung sorgen die Eltern.

„Abinauten - Wir greifen nach den Sternen“ – So lautete das Motto der diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten des St.-Bonaventura-Gymnasiums Dillingen am Freitag. Vor dem Gottesdienst und der Zeugnisverleihung in der Basilika St. Peter gab es im Rahmen der musikalisch liebevoll wie niveaugeladen gestalteten Abiturfeier im Festsaal des Dillinger Schlosses selbstverständlich noch einiges zu sagen.

Die Dillinger Schüler bedanken sich bei allen und werden ermuntert

Die Absolventinnen Franziska Hitzler und Sophie Kunzmann verwiesen unter anderem darauf, dass die Abinauten ihre Mission, in den unendlichen Weiten des Weltalls das Abitur zu erreichen, mit viel Unterstützung aus der Schulgemeinschaft und vor allem aus der Familie möglich war und bedankten sich bei allen, die sie auf ihrem Weg durch die Gymnasialzeit begleitet haben.

Die Abiturrednerinnen Sophie Kunzmann und Franziska Hitzler v. links bedanken sich für die unvergessliche Zeit und die vielen tollen Erinnerungen am St.-Bonaventura-Gymnasium. Bild: Sandra Bulla

Schulleiter Franz Haider und Oberstufenkoordinatorin Erika Martin verabschiedeten sich von diesem „sehr leistungsstarken, kreativen und musikalischen Jahrgang“, wie sie sagten. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, der die jungen Erwachsenen ermunterte, verantwortungsbewusst und respektvoll die Zukunft der Gesellschaft mitzugestalten, bezeichnete das Bona als „Leuchtturm in der Bildungslandschaft“ rund um Dillingen.

Auch der Sozialpreis wurde vergeben

Den glücklichen Abiturienten wünschte Landrat Leo Schrell, welcher auf die hervorragenden beruflichen Perspektiven im Landkreis Dillingen und Bayern verwies, alles nur erdenklich Gute für ihren weiteren Lebensweg. Den diesjährigen Sozialpreis vergab Holger Drösemeier im Namen des Elternbeirats und des Fördervereins an Sophie Kunzmann, Florian Häderle und Alina Weiß und freute sich über so viel Engagement am St.-Bonaventura-Gymnasium.

Ein "überirdischer" Abiturdurchschnitt

Einen „überirdischen“ Abiturdurchschnitt von 1,0 erzielten die Jahrgangsbesten Viola von Heyden und Alexandra Saul, die für ihr herausragendes Ergebnis ausgezeichnet worden sind. Als Drittbeste reiht sich mit einem Abiturdurchschnitt von 1,2 Sophie Kunzmann in die Spitze ein. Schulleiter Franz Haider überreichte allen dreien für diese astronomischen Leistungen zudem einen kleinen Goldbarren als ganz persönliche Anerkennung. Eine besondere Überraschung bereitete die stolzen Eltern ihren Kindern zum Abschluss: Sie sangen gemeinsam Cat Stevens’ „Father and Son“, was die Abiturienten sichtlich berührte.

Nun können die Bona-Abinauten mit voller Lichtgeschwindigkeit voraus in ihre Zukunft starten. Bleibt laut den diesjährigen Abiturrednerinnen nur noch zu sagen: „Wir wünschen jedem viel Erfolg auf seinen Wegen durch die Galaxien, mögen die Sterne stets in greifbarer Nähe sein.“ Von Sandra Bulla





Die Abiturienten des Bonaventura-Gymnasiums Dillingen:

Judith Ahle, Deisenhofen; Patricia Behnke, Rain; Angelika Boger, Dillingen; Teresa Braun, Rain; Janina Dobner, Donauwörth; Sarah-Marie Fischer, Welden; Carmen Ganz, Buttenwiesen; Leonie Grenz, Wertingen; Florian Häderle, Dillingen; Mirjam Heindel, Binswangen; Viola v. Heyden, Dillingen; Franziska Hitzler, Dillingen; Vanessa Horn, Höch-städt; Alida Jochum, Altenmünster;

Elisa Kling, Dillingen; Florian Kraus, Buttenwiesen; Johanna Kuchenbaur, Emersacker; Sophie Kunzmann, Welden; Sophia Maier, Laugna; Eva Printz, Oberndorf; Larissa Pritzl, Dillingen; Alexandra Saul, Dillingen; Emma Schaller, Höchstädt; Alisia Schmid, Dillingen; Kilian Seifert, Wertingen; Ann-Kathrin Senger, Wertingen;

Irina Skrylnikov, Wittislingen; Alicia Späth, Buttenwiesen; Jana Stieglbauer, Haunsheim; Sophia Triebel, Asbach-Bäumenheim; Niklas Weber, Rain und Alina Weiß, Welden. (dz)

