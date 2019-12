vor 10 Min.

Die Alte Synagoge in Binswangen zieht an

Ein Rückblick auf das Programm der Einrichtung in Binswangen. und ein Ausblick auf 2020

Von Margot Sylvia Ruf

Ein attraktiver kultureller Treffpunkt war auch in diesem Jahr die Alte Synagoge in Binswangen, für die der Landkreis die Verantwortung übernommen hat. Viele ehrenamtlich tätigen Helfer wirken mit großem Einsatz mit, um die Einrichtung am Leben zu erhalten.

Viele kommen immer wieder

Beim Förderkreis Synagoge ist man mit dem Besuch der zahlreichen unterschiedlichen Kulturevents wieder zufrieden. Diese Bilanz hat nun Geschäftsführerin Lydia Edin gezogen. Auch bei den Kulturtagen 2019 war die Synagoge in den Kreis der Veranstaltungsorte einbezogen worden. So traten beispielsweise der renommierte Pianist Valerij Petasch mit Werken von Chopin oder die Allgäuer Liedermacherinnen Vivid Curls auf. Zweimal im Jahr gestaltet das beliebte Männerensemble des Gesangvereins Binswangen das Programm mit. Es sind örtliche Vereine und Kulturträger aus dem ganzen Landkreis sowie hochkarätige Gäste aus dem In- und Ausland, die die Alte Synagoge als Treffpunkt aussuchen. Viele kommen immer wieder, weil die historische Stätte ein besonderes Ambiente aufweist und ein eindrucksvoller Erinnerungsort ist.

Glanzvolles Kulturevent mit Robert Christa

Der Chor „Calypso“ freute sich über ein volles Haus. Das Akkordeonorchester Zusamtal fand ebenfalls ein großes Echo. „Liadhaber“, veranstaltet von der Kleinkunstbühne Lauterbach, bekam begeisterten Beifall von den Besuchern in der Synagoge. Ausgebucht war auch der Auftritt von „BrassPur“ , einem angesehenen Blechbläserquintett. Der Jazz-Klavierabend mit Robert Christa geriet zu einem glanzvollen Kulturevent.

Getback begeisterte die Zuhörer

Eine Besonderheit stellte das Benefizkonzert Nothilfe unter der Schirmherrschaft von Landrat Leo Schrell dar. Die Gruppe Getback gestaltete den Abend zur Begeisterung der vielen Zuhörer.

Auch der Chor Calypso tritt wieder auf

Und was gibt es nun 2020 in der Synagoge auf dem Veranstaltungssektor? Die Planungen laufen bei Geschäftsführerin Lydia Edin im Kulturamt des Landkreises bereits auf Hochtouren. Einiges steht bereits fest: Im Februar ist der beliebte und in Binswangen schon oftmals zu Gast gewesene Gitarrist Roberto Legnani zu Gast. Im Rahmen des nordschwäbischen Literaturfestivals liest der Historiker Götz Aly in der Synagoge. Die Gruppe „Saitenwind“ aus dem Allgäu tritt mit dem Programm „Gipfelstürmer“ auf. Der Chor „Calypso“ freut sich schon auf den Auftritt in Binswangen. Auch Robert Christa ist erneut Programmgestalter. Und der russische Pianist Valerij Petasch hat sich in Binswangen ebenfalls wieder angemeldet.

Lesen Sie auch: Vom jüdischen Leben in Binswangen

Virtuoses Klavierkonzert in der Synagoge

Wie Juden das Binswanger Vereinsleben prägten

Interview: Braucht Dillingen die Kulturtage?

Themen folgen