vor 14 Min.

Die Annahmen des Bruno Jonas

Kulturtage: Kabarettist kommt nach Dillingen

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Kabarettist Bruno Jonas, alias Bruder Barnabas vom Nockherberg in München, gastiert im Rahmen der Landkreis-Kulturtage am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im Dillinger Stadtsaal. In seinem aktuellen Soloprogramm „Nur mal angenommen“ nimmt der Passauer nicht nur die bayerische Politik ins Visier, das große Ganze unterwirft er ebenso einem kritischen, humoristischen Blick, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Bruno Jonas ist der Philosoph unter den bayerischen Kabarettgrößen: Er verleugnet trotz seines unbestrittenen Wissens nie den Grundsatz antiker Philosophie „scire me nescire“, dass der Mensch keineswegs allwissend ist – im Gegensatz zu Machtmenschen vom Format eines Horst, Donald, Recep Tayyip oder Wladimir – ein gefundenes Fressen für Jonas. Denn der Kabarettist widmet sich in seinem zwölften Solo dem Wortfeld „Annahme“, das in der Politik sehr beliebt ist. (dz, lig)

gibt es im Netz unter unter dillinger-kulturtage.de, Eintrittskarten bei den Vorverkaufsstellen Gerblinger Wertingen/Gundelfingen, Roch Höchstädt, Brenner Dillingen, Bürgerbüro Stadt Lauingen und Stadtbücherei Dillingen.

