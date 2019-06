vor 36 Min.

Die Ausgaben für die Jugendhilfe sinken

Und eine Anlaufstelle für Schwangere und Eltern im Kreis Dillingen hat einen neuen Leiter

Von Cordula Homann

Eine Überraschung hatte Jugendamtsleiter Michael Wagner in der Sitzung des Dillinger Jugendhilfeausschusses parat: So ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz Minderausgaben in Höhe von 259000 Euro. Die Ausgaben des Jugendamtes sind nicht so hoch wie veranschlagt, weil unter anderem eine Hilfe für die Mutter-Kind-Wohngruppen nicht gewährt wurde. Eine bereits dort tätige Person habe sich als ausreichende Unterstützung herausgestellt. Das spart 72000 Euro. 120000 Euro weniger muss das Amt für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bezahlen, dank des 100-Euro-Zuschusses für jedes Kindergartenkind vom Freistaat. Bei den Hilfen zur Erziehung in einer Tagesstätte konnte ein Fall früher als geplant beendet werden. Dass zudem ein freier Platz in der heilpädagogischen Tagesstätte anders als erwartet frei blieb, spart 54000 Euro.

Kreisrätin Heidi Terpoorten (Grüne) erkundigte sich, ob die Politik einen Beitrag leisten sollte, um leichter an Personal für soziale Berufe zu kommen. Schwester Maria Elisabeth vom Gundelfinger Kinderheim warnte, dass in Nordrhein-Westfalen bereits erste Einrichtungen schließen müssen, weil sie keine Mitarbeiter finden. Dass Schwangere zum Teil sehr früh krankgeschrieben werden, verschärfe das Personalproblem zusätzlich. Jakob Kehrle (Freie Wähler) erkundigte sich, ob finanzielle Anreize helfen könnten. „Es sind wenige junge Menschen da und die finden viele Ausbildungsstellen, auch im Handwerk“, meinte Stephan Borggreve, Geschäftsführer des Caritasverbandes. Manche sozialen Berufe seien deutlich schwerer zu besetzen als andere. Teils würden sie schlechtgeredet und von der Kostenentwicklung abgehängt. „Das Thema müsste bayernweit, aber am besten auf deutscher oder europäischer Ebene gelöst werden.“

Wagner stellte zudem Andreas Schrettle vor. Der Sozialpädagoge leitet die Koordinierende Kinderschutzstelle (Koki), die es seit fast zehn Jahren gibt. Die Unterstützungsangebote sind freiwillig, kostenlos und vor allem für werdende Eltern und Eltern mit Kindern unter drei Jahren. 142 Familien nahmen das Angebot 2018 in Anspruch. Seit vier Jahren führen Familienhebammen und Kinderkrankenpflegerinnen auf Wunsch Baby-Willkommensbesuche durch. Seit 2016 gibt es eine kostenlose Baby- und Kleinkindersprechstunde in Wertingen und seit 2018 auch in Dillingen. Anregungen für Spiele mit Babys bekommen Eltern im Kurs „Kinder spielend stärken“. Auf die Frage von Borggreve, wo es Verbesserungsbedarf gibt, meinte Schrettle, einzig der Kontakt zu Flüchtlingen sei aufgrund der Sprachbarriere nicht leicht. Deswegen wird es bald Flyer geben, die die Arbeit von Koki in verschiedenen Sprachen vorstellen. „Untereinander verbreiten sich Infos – und dann kriegen wir auch entsprechende Anfragen von Flüchtlingen.“

Themen Folgen