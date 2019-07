vor 50 Min.

Die Bagger sind da: Jetzt beginnt der Umbau der Westlichen Bleiche

In Gundelfingen haben die Arbeiten zum Umbau der Westlichen Bleiche begonnen.

Seit dieser Woche läuft der Umbau der Westlichen Bleiche in Gundelfingen. Die zuständige Baufirma hat begonnen, die Oberflächen abzubrechen. Dabei werden laut Pressemitteilung unter anderem Wurzelstöcke gerodet und die Römerstraße auf der Stadtseite der Brenz entfernt. Außerdem soll in Kürze mit der Gründung des neuen Stegs begonnen werden.

Gundelfingen: Arbeiten an der Westlichen Bleiche sollen bis Jahresende abgeschlossen sein

Die Brücke wird der neue Zugang für die Westliche Bleiche von der Günzburger Straße und ersetzt die bisherigen Treppenstufen. Ab Mitte des Monats soll mit der Umgestaltung des Kriegerdenkmals begonnen werden. Dabei entsteht unter anderem eine Platzeinfassung, die als Sitzgelegenheit genutzt werden kann. Im Anschluss daran wird das geplante Kunstwerk errichtet. Ab August starten die Landschaftsbauarbeiten, bei denen unter anderem Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Voraussichtlich im September wird die Brücke montiert. Spätestens zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. (pm)

