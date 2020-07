17:22 Uhr

Die Bahnhöfe Lauingen und Gundelfingen werden barrierefrei

Plus Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gibt den Bürgermeisterinnen Müller und Gruß in Donauwörth die Zusage für den Ausbau in Lauingen und Gundelfingen. Einen Rollstuhlfahrer freut dies ganz besonders.

Von Berthold Veh

Nicht nur am Lauinger Bahnhof haben Rollstuhlfahrer ein Problem, wenn sie mit der Bahn reisen wollen. Auf Gleis eins fahren keine Züge ab. Und dort, wo einst ein Übergang zu den Gleisen zwei und drei war, wächst Unkraut.

Altbürgermeister Georg Barfuß, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, gehört zu denen, die seit Jahren auf diesen Missstand aufmerksam machen. „Wenn ich mit der Bahn reisen will, muss ich mich nach Günzburg chauffieren lassen, um in den Zug einsteigen zu können“, sagt Barfuß. Um in Lauingen durch die Unterführung zu den Gleisen zu kommen, „würde ich ja vier Träger brauchen“, erläutert der 76-Jährige. Auch Mütter mit Kinderwagen und ältere Menschen mit Koffern hätten Probleme. Nach der Ankündigung, dass die Bahnhöfe in Dillingen und Höchstädt barrierefrei ausgebaut werden, forderte der frühere Rathauschef, dass dies auch in Lauingen und Gundelfingen passieren müsse. Nun gibt es Licht am Ende des „Barriere-Tunnels“: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) hat am Dienstag im Beisein des nordschwäbischen Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange den Bürgermeisterinnen Katja Müller und Miriam Gruß in Donauwörth die Zusage gegeben, dass die Deutsche Bahn für eine Barrierefreiheit der Bahnhöfe Lauingen und Gundelfingen sorgen wird. Damit seien nun alle Stationen der Donautalbahn im Kreis Dillingen in Förderprogrammen des Bundes und der Bahn für den barrierefreien Ausbau von Bahnhöfen. Barfuß freut dies: „Ich finde das klasse.“ Für Rollstuhlfahrer und Senioren bringe dies mehr Lebensqualität.

47 Millionen Euro allein für Donauwörth

Am viel zitierten „Verkehrsknotenpunkt Donauwörth“ tritt am Dienstagnachmittag neben Minister Scheuer auch Bahn-Infrastruktur-Chef Ronald Pofalla auf. Denn dort werden allein etwa 47 Millionen Euro ausgegeben. Die Bahn erneuert in den nächsten vier Jahren in Donauwörth vier Bahnsteige inklusive der Bahnsteigdächer und stattet sie mit neuen Zuganzeigern und Sitzgelegenheiten aus. Alle Bahnsteige sollen dann barrierefrei und mit Aufzügen an die neue Bahnsteigunterführung angebunden sein. Kostenpunkt: 43 Millionen Euro. Abgeordneter Lange setzte sich in den vergangenen Monaten dafür ein, dass es nicht bei den genannten Maßnahmen bleiben soll. Und so bringt Scheuer weitere 3,8 Millionen Euro mit nach Donauwörth: Das alte Bahnhofsgebäude soll nun im Zuge der Baumaßnahmen modernisiert werden.

Etwas billiger sind die beiden Projekte in Gundelfingen und Lauingen. Der Ausbau dürfte aber ebenfalls knapp zehn Millionen Euro kosten, schätzt Lange und feiert die Entwicklung. „Der langjährige, hartnäckige Einsatz von Politik und Kommunen zur Verbesserung der Situation hat sich gelohnt“, betont der Nördlinger. Möglich werde der Ausbau in Lauingen und Gundelfingen durch das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung in Höhe von elf Milliarden Euro. Bund und Bahn hätten sich darauf verständigt, dass eine Milliarde davon in den barrierefreien Ausbau von Bahnhöfen in ländlichen Regionen fließt, erklärt Lange, der als stellvertretender Fraktionsvorsitzender von CDU und CSU auch für den Bereich Verkehr zuständig ist. Der Nördlinger hatte Lauingen und Gundelfingen ursprünglich für das Bundesförderprogramm „1000 Bahnhöfe“ gemeldet. Weil dort an den Bahnhöfen weniger als 1000 Reisende pro Tag unterwegs sind, sei eine Förderung aus diesem Topf aber nicht in Betracht gekommen. Lange freut sich nun über die Zusage der Bahn für die weitere Aufwertung der Haltestellen im Landkreis Dillingen. „Zentrales Ziel wird es nun sein, dass die gesamten für den Personenverkehr relevanten Bahnanlagen ohne Hindernisse für alle Reisenden nutzbar sein werden“, sagt Lange.

In Dillingen und Höchstädt soll der Ausbau 2023 beginnen

An den Bahnhöfen in Dillingen und Höchstädt, die in einem anderen Programm sind, soll der barrierefreie Ausbau im Jahr 2023 beginnen. Für Lauingen und Gundelfingen stellt sich Lange folgende Zeitschiene vor: Das Klimaschutzprogramm laufe bis 2030; die Voruntersuchungen könnten 2021 oder 2022 beginnen, das Planfeststellungsverfahren 2025. Nach dem Baubeginn 2026 sollen die Bahnhöfe in Lauingen und Gundelfingen Ende 2027 barrierefrei sein.

Die Bürgermeisterinnen Katja Müller und Miriam Gruß zeigen sich über die Entwicklung erleichtert. „Ich bin sehr froh, wenn der barrierefreie Ausbau in Lauingen jetzt zustandekommt“, sagt Müller. Lauingen sei eine Schulstadt, auch zu den Kursen in der Bayerischen Verwaltungsschule reisen ihren Worten zufolge viele Teilnehmer mit der Bahn an. Und mit der Elisabethenstiftung verfüge die Stadt über ein großes Psychiatrie- und Pflegezentrum. Einige Bewohner seien auf einen barrierefreien Zugang zu der Bahn angewiesen, sagt Müller. Auch Gruß dankt Lange und Minister Scheuer, dass die Bemühungen nun von Erfolg gekrönt seien. „Ich freue mich immens und bin dankbar, dass der Gundelfinger Bahnhof barrierefrei wird“, sagt die Bürgermeisterin. Damit werde eine Forderung der Gärtnerstadt erfüllt, die sie seit Jahren im Interesse der Bahnreisenden immer wieder gestellt habe. (mit hilg)

