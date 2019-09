vor 37 Min.

Die Bauinnung Nordschwaben feiert ihre Gesellen

„Seid stolz auf euer Handwerk“, heißt es bei der Freisprechungsfeier der Bauinnung Nordschwaben. Es gibt eine silberne Ehrennadel und eine Hochzeit

Von Bianca Herker

Das Brautpaar düste gerade mit einen schnittigen, schwarzen Porsche davon, als die ersten Auszubildenden mit ihren Eltern und Ausbildern kamen. Das Schloss Höchstädt erlebte am vergangenen Freitag gleich zwei freudige Ereignisse: eine standesamtliche Trauung und die Freisprechungsfeier der Bauinnung Nordschwaben. Genauso wie Braut und Bräutigam strahlten, so strahlten auch die Lehrlinge, als sie sich von ihren Plätzen erhoben und von Paul Brugger, Vize-Präsident HWK Schwaben, feierlich und nach altem Ritus freigesprochen wurden und sich nun Gesellen nennen dürfen.

Wer besonders geehrt wurde

Grund zum Strahlen hatten vor allem die Besten: Sven Appel (bester Mauer und 3. Kammersieger), Lukas Steinmeyer (2. bester Maurer und 3. Kammersieger), Tanja Remmele (beste Straßenbauerin und 1. Kammersiegerin), Luca Daniel Zeiser (bester Isolierer und Landessieger), Theresa Schäfner (2. beste Isoliererin) und Ahmadzia Nazari (bester Maler). Doch auch im übrigen konnte die Bauinnung viele grandiose Einser Notendurchschnitte beim Berufsschulzeugnis verzeichnen. Die Lehrzeit ist vorbei. Doch, so betonten Obermeister Werner Luther und Landrat Leo Schrell in ihren Grußworten, sollen sich die Gesellen nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern immer lernbereit bleiben. So stellte Obermeister Werner Luther zum Beispiel den Meisterbrief oder ein weiterführendes Studium in Aussicht. Er betonte: „Es gab noch nie so große Chancen wie heute.“

Die freigesprochenen Gesellen 1 / 7 Zurück Vorwärts Maurer: Bester Maurer und 3. Kammersieger Sven Appel (Josef Haschner GmbH Bauunternehmen, Marxheim), 2. Bester Maurer und 3. Kammersieger Lukas Steinmeyer (Johann Brenner GmbH, Ederheim), Tobias Birzele, Florian Frank, Kevin Gerstmeier, Robert Hopfenmüller (Eigner Bauunternehmung GmbH, Nördlingen), Matthias Brückner, Vanessa Müller (H.F. Wohn- und Gewerbebau, Lauterbach), Justin Dehler (Krätz Bau Gmbh & Co. KG, Dillingen), Johannes Failer (Schröppel Bau GmbH, Ederheim), Nico Haunschmidt (Kratz Bau GmbH, Otting), Julian Mayer (Reitenberger Bau GmbH Bauunternehmen, Asbach), Matthias Meyer, Daniel Portnoj (Templer BAU GbR, Rögling), Andre Ogowski (Ottillinger Bau GmbH, Holzheim), Hendrik Rott (Haas GmbH Baugeschäft, Maihingen), Philipp Seidenfus (Wiedenmann Bau GmbH & Co. KG, Wallerstein), Andreas Sporer (Birkner Bauunternehmen e.K., Finningen), Manuel Tischinger (Arlt Komplettbau GmbH, Nördlingen) und Phillip Zangl (Vogt GmbH Baugeschäft, Mörslingen)

Fliesenleger: Eduard Dietrich (Fliesen Schaller GmbH, Höchstädt), Florian Petzl (Edmund Lanzinger Fliesenfachgeschäft, Syrgenstein)

Baugeräteführer: Luca Halbedel (Neureiter GmbH Hoch- und Tiefbau , Fremdingen), Julian Schweda (Scharpf Tiefbau GmbH & Co. KG, Zöschingen)

Straßenbauer: Beste Straßenbauerin und 1. Kammersiegerin Tanja Remmele (Scharpf Tiefbau, Zöschingen), Simon Herzel (Thannhauser Straßen- und Tiefbau GmbH, Fremdingen)

Isolierer: Bester Isolierer und Landessieger Luca Zeiser (Zeiser Rico Isoliertechnik, Surberg-Hallabruck), 2. Beste Isoliererin Theresa Schäfner (L. Schäfner Isolierbau GmbH, Röthlein), Marton Babics (F.K. Isoliermontage, Ahorntal), Muhammed Bindiyan (Lindner Isoliertechnik, München), Oumar Abd El-Hamid, Habtu Tekeste (Bilfinger OKI, Puchheim), Alieu Cham (Isoliertechnik Weber, Kohlberg), Mert Chasan (Lehmann Isolier- und Brandschutztechnik GmbH, Wendelstein), Florian Frey (Oßwald Isolierungen GmbH & Co. KG, Waging am See), Berke Güler (Schmolke GmbH & Co. KG, Schmolke GmbH & Co.KG), Marcel Hörath (R+L Dämmtechnik GmbH, Nürnberg), Rene Hoyer (Paul Isoliertechnik GmbH Wärme-Kälte-Schall-Brandschutz, Hessdorf), Jakob Kistner (Peter Wenzel Isoliertechnik, Hirschaid), Maximilian Marschall (Berner GmbH Wärme-, Kälte- und Schallschutzbetrieb, Friedrichshafen), Gerald Mayer, Martin Mayer und Michael Mayer (Mayer Isoliertechnik Wärme-Kälte-Schall-Brandschutz, Hohenbrunn), Kevin Orlet (F.K. Isoliermontage GmbH, Ahorntal), Liridon Osmani (R&S Isoliertechnik & Industrie, Eggolsheim), Bastian Schuhmann (Bachl Isoliertechnik, Straubing)

Maler und Lackierer: Bester Maler Ahmadzia Nazari (Helmut Bader, Binswangen), Gerald Bröckl (Rauch GmbH, Asbach-Bäumenheim), Danny Brückel (Mieling GmbH, Nördlingen), Dennis Gail (Mrasek, Donauwörth), Markus Grimmer (Demharter, Dillingen), Dagmara Hoffmann, Reza Wafa (Römer GmbH, Lauingen), Marco Schmidbaur (Rauch GmbH, Nördlingen)

Fahrzeuglackierer: Maximilian Schmausz (Römer Oberflächentechnik Gmbh, Lauingen), Alexander Ludwig, Julian Reitsam, Florian Sterzel (Armin Haselmeier, Ziertheim). (pm)

Ebenso machte Paul Brugger, Vize-Präsident der HWK Schwaben, in seiner Festansprache den Gesellen Mut: „Sie werden mit an der Zukunft unseres Landes bauen. Denn das bauende und ausbauende Gewerbe ist ein Schlüsselgewerbe.“ Er dankte außerdem Ausbildern, Lehrern, Innungen und den Eltern, denn: „Mit der Ausbildung haben sie (die Lehrlinge, Anm. d. Red.) das Fundament für ihren Weg im Handwerk gelegt. An diesem Fundament haben sie vor allem selbst gebaut. Aber, das wissen sie vom Bau, alleine geht es nicht.“

Der hohe Stellenwert der handwerklichen Ausbildung

Einig waren sich alle Redner an diesem Abend über den hohen Stellenwert der handwerklichen Ausbildung, die glänzenden Zukunftsaussichten der Gesellen und den Stolz auf ihren Berufsstand. Einer machte dies besonders deutlich: Ulrich Reitenberger. Er erhielt an diesem Abend die silberne Ehrennadel aufgrund seiner großen Verdienste um das Handwerk, unter anderem seinem langjährigen Engagement in der Bauinnung und der Kreishandwerkerschaft. Auf seine Initiative hin gibt es das Messezelt Handwerk an der Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ in Höchstädt. Vor drei Jahren regte er die Zusammenlegung der Bauinnungen Dillingen und Donau-Ries zur Bauinnung Nordschwaben an. Der Geehrte rief den Freigesprochenen voller Inbrunst zu: „Seid stolz auf euer Handwerk!“ und erntete dafür tosenden Applaus des Publikums.

Die silberne Ehrennadel der Handwerkskammer Schwaben erhielt Ulrich Reitenberger (links) von Paul Brugger, Vize-Präsident der Handwerkskammer Schwaben. Bild: Fotohaus Hirsch

So war es auch ein passender Abschluss, als Ausbildungsleiter Josef Leberle in einer Bilderpräsentation Impressionen der Berufeweltmeisterschaft „World Skills“ in Kazan, Russland, zeigte. Dort vertraten die Beton- und Stahlbetonbauer Niklas Beroth und Julian Kiesel im Nationalteam Deutsches Baugewerbe mit einem 3. Platz äußerst erfolgreich ihren Berufsstand.

