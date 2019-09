27.09.2019

Die Baukunst der Gegenwart

Eine Ausstellung im Dillinger Schloss zeigt vorbildliche Bauwerke

Mit der Ausstellung „Baupreis Allgäu 2018“ werden noch bis zum Sonntag, 29. September, im Raum Dürnitz im Schloss Dillingen vorbildliche Bauwerke gegenwärtiger Baukunst und Baukultur aus Bayerisch-Schwaben vorgestellt. Die Wanderausstellung ist eine Initiative der Architekten im Landkreis Dillingen – in Zusammenarbeit mit dem Treffpunkt Architektur Schwaben der Bayerischen Architektenkammer.

Bei der Eröffnung der Ausstellung dankte Landrat Leo Schrell dem Lutzinger Architekten Michael Gumpp stellvertretend für die Architekten im Landkreis für die Initiative und die damit verbundene Bereitschaft, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich Anregungen von Kolleginnen und Kollegen aus einer anderen Region zu holen und der Öffentlichkeit den zeitgemäßen Stand gegenwärtiger Baukultur vorzustellen. Schrell betonte, dass Architektur gelebte Kultur und damit auch prägend für den Landkreis Dillingen mit seiner facettenreichen Kulturlandschaft sei.

Als ein landesweit aktuelles und brisantes Thema sprach Schrell die Wohnungsnot und den sozialen Wohnungsbau an. So belege die aktuelle Wohnungsbaustudie 2019 zwar, dass in Deutschland mehr Wohnungen gebaut werden, sich über die Hälfte davon jedoch im gehobenen Preissegment befinden. „Es fehlt massiv an Sozialwohnungen“, sagte Schrell und ergänzte: „Bei aller berechtigten Begeisterung für zeitgemäße, innovative Architektur und für die gelungene Synthese von Ästhetik und Nachhaltigkeit bei einzelnen Ausstellungsobjekten dürfen sowohl Kommunalpolitiker als auch Architekten das aktuelle und brandheiße Thema Wohnungsnot und unbezahlbare Mieten nicht aus den Augen verlieren.“ (pm)

der Ausstellung sind täglich bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr und zusätzlich während der Dillinger Nacht am heutigen Freitag, 27. September, bis 23 Uhr.

Themen folgen