Die Berufsschule Höchstädt stellt sich digital vor

Höchstädts Berufsschule zeigte Schülern bei der Ausbildungswoche digital und kreativ, was man an der Einrichtung lernen kann. Wer's verpasst hat, kann sich immer noch melden.

Was kann man an den drei Berufsfachschulen in Höchstädt eigentlich alles lernen? Die vergangene Woche stand unter dem Motto: die berufliche Ausbildung in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Diese Aktionswoche wurde von den beiden Ministerien für Unterricht und Kultus sowie für Wirtschaft als Werbung für die Berufsausbildung und deren Bedeutung ins Leben gerufen.

Die drei Berufsfachschulen am Höchstädter Beruflichen Schulzentrum beteiligten sich laut Pressemitteilung mit mehreren Events an dieser bayernweiten Aktionswoche. Zufällig fand ebenfalls die digitale Ausbildungsmesse „Fit for Job“ in dieser Woche statt.

Höchstädter Schüler zeigen Kamishibai und Co

Alle drei Schulen boten dazu an mehreren Tagen eine Vielzahl von Veranstaltungen an, so etwa Beratungsgespräche über Chat, Telefon oder Videokonferenz.

Die Schüler und Lehrkräfte der Berufsfachschule für Sozialpflege stellten sich in einem Chatforum den Fragen zu Ausbildungsinhalten, Praktikumseinsätzen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Videokonferenzen wurden durch Schüleraktionen mit praktischen Vorführungen bereichert.

So boten die Abschlussschülerinnen der Fachschule für Kinderpflege in einem Livestream Elemente aus dem praktischen Unterricht im Fach Praxis-Methodenlehre und Medienpädagogik. Sie erzählten dabei krippengerecht mehrere Geschichten und veranschaulichen sie mit einem japanischen Papiertheater (Kamishibai).

Was macht die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung alles?

Die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung filmte verschiedene berufliche Alltagssituationen aus den wichtigsten Bereichen ihrer Ausbildung. Ob es aus dem Fachunterricht unter Einsatz von digitalen Medien die Haushaltsführung war oder der praktische Kochunterricht bis hin zur Herstellung floralen Tischschmucks. Im Vorfeld wurden alle Mittel- und Realschulen des Landkreises angeschrieben und über die einzelnen Veranstaltungen informiert. Neben einer Vielzahl von Schülern schaltete sich auch Landtagsabgeordneter Georg Winter zu und zeigte sich erfreut über die Darbietung und den Einsatz der Schülerinnen.

Am Samstag hatten interessierte Besucher die Möglichkeit unter Einhaltung von Hygieneregeln in Einzelführungen die Fachräume zu besichtigen und auf noch ausstehende Fragen Antworten zu erhalten. Wer noch Interesse an einer Ausbildung in den drei Berufsfachschulen hat, kann sich jetzt informieren und anmelden unter www.bs-hoechstaedt.de oder anrufen unter Telefon 09074/95940. (pm)

