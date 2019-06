vor 4 Min.

Die Bodenrichtwerte für die Region liegen vor

Wie man an die Daten des Landkreises Dillingen herankommt und was sie verraten

Als einen besonderen Bürgerservice bezeichnet Landrat Leo Schrell die im Landratsamt in aktualisierter Form ab sofort vorliegenden Bodenrichtwerte zum Stand 31. Dezember 2018. Sie liefern wichtige Anhaltspunkte insbesondere bei der Ermittlung von Grundstückswerten für Bauland und Gewerbeflächen im Landkreis Dillingen. Deshalb, so der Landrat in einer Pressemitteilung, sei es richtig und konsequent, dass die Gutachterausschüsse nach dem Baugesetzbuch die Bodenrichtwerte alle zwei Jahre neu ermitteln müssen. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 seien sie vom Gutachterausschuss zwischenzeitlich aktualisiert worden und können beim Landratsamt kostenpflichtig erfragt werden.

Der Bodenwert stelle jedoch keinen Verkehrswert dar, sondern werde als durchschnittlicher Bodenwert je Quadratmeter aus den Kaufpreisen der beiden zurückliegenden Jahre ermittelt. Neben den fünf Städten des Landkreises wurde auch der überwiegende Teil der Landkreisgemeinden in verschiedene Richtwertgebiete aufgeteilt. Dies ist darin begründet, dass grundsätzlich für jedes Teilgebiet einer Gemeinde mit wesentlich gleichen wertbestimmenden Merkmalen, wie beispielsweise Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Erschließungszustand und Grundstücksgestaltung ein eigener Bodenrichtwert ermittelt wird. Zu beachten sei jedoch, dass sich Bodenrichtwerte grundsätzlich auf unbebaute Grundstücke beziehen. Der Gutachterausschuss für den Landkreis Dillinge hat die neuen Bodenrichtwerte in seiner Sitzung vor Kurzem beschlossen.

Die Bodenrichtwerte für Bau-, Gewerbe- und Bauerwartungsland befinden sich derzeit im Druck. Bestellungen für diese Liste nimmt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses entgegen. Die Bodenrichtwerte für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke sowie der Immobilienmarktbericht für die Jahre 2017/2018 können bereits jetzt bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses bezogen werden.

Die aktuellen Bodenrichtwerte für Bauland und Gewerbeflächen sowie land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke werden derzeit an die Kommunen des Landkreises Dillingen weitergereicht. Diese werden dort ortsüblich bekannt gemacht.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass alle drei Dokumente ausschließlich über die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erworben werden können.

Interessenten sollten sich dazu an das Landratsamt Dillingen (Dieter Kraus, Telefon 09071/51-176, Josef Reck, Telefon 09071/51-318, oder Bianca Eder, Telefon 09071/51-175) wenden. (pm)

Themen Folgen