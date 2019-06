00:33 Uhr

Die CSU Höchstädt bittet: An Schulkinder denken

Die Beförderung im neuen Baugebiet „Unterfeld“ war Thema bei der Sitzung

Bei der jüngsten Vorstandssitzung des CSU-Ortsverbandes Höchstädt beschäftigten sich die Mitglieder insbesondere mit dem neuen Baugebiet Unterfeld, bei dem in Abschnitten rund 50 neue Bauplätze geschaffen werden. Es wurde unisono begrüßt, dass neue Bauplätze in Höchstädt geschaffen werden, die für eine weitere positive Entwicklung der Stadt von Nöten sind. Für Ortsvorsitzenden Thomas Häußler stellt sich bei einem Neubaugebiet am Stadtrand die Frage, ob vonseiten der Stadt das Thema Schülerbeförderung in Angriff genommen werden müsse. Laut der Bayerischen Schülerbeförderungsverordnung besteht eine Beförderungspflicht für Grundschüler, wenn der Schulweg länger als zwei Kilometer ist. Gerade in Baugebieten siedeln sich erfahrungsgemäß eher junge Familien an, deren Bedürfnisse bei der Planung mit einzubeziehen sind. Familienfreundlichkeit darf bei der Schülerbeförderung nicht aufhören, so Häußler weiter.

Für Gabriele Hüttl ist es unabhängig von der Schülerbeförderung ebenfalls nötig, den Schulweg auf mögliche Gefahrenquellen im Straßenverkehr hin zu untersuchen. Die Sicherheit unserer Kinder muss bei allen Überlegungen an erster Stelle stehen. Finanzielle Mehrkosten dürften für Abstriche der Sicherheit kein Hindernis sein. Einen anderen Aspekt bei der Planung von Baugebieten brachte Stadträtin Annett Jung ein.

Sie schlug vor, die Möglichkeiten zu prüfen, ob die Grünflächen im Baugebiet und am Rand nicht durch Blühwiesen ersetzt werden können.

Gerade in der aktuellen Diskussion wären Projekte in dieser Hinsicht richtungsweisend – wieder ein Beispiel wie die Allgemeinheit zum Artenschutz beitragen kann. Der Ortsverband wolle über die Stadtratsfraktion einen Antrag einbringen, der diese Themen aufgreift, damit sie in die Diskussion um die Planungen mit einfließen können, heißt es in der Pressemitteilung. (pm)

