vor 18 Min.

Die Corona-Fallzahlen für die Orte im Landkreis Dillingen

Plus Am Montag hat das Landratsamt die Corona-Zahlen für den Landkreis Dillingen veröffentlicht. Wir stellen diese in einer Graphik dar. Außerdem: Der Dillinger Landrat ärgert sich über verzögerte Impfstoff-Lieferungen und schlägt eine Alternative zum geplanten Vorgehen vor.

Von Cordula Homann

Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Dillingen sinkt nicht. Obwohl immer mehr Menschen geimpft werden. Am Montag hat das Dillinger Landratsamt die Corona-Fallzahlen in den Kommunen seit Beginn der Pandemie veröffentlicht.

