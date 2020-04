vor 26 Min.

Die Corona-Krise trifft auch Flüchtlinge und ihre Helfer

Der Koordinator des Dillinger Asylhelferkreises fasst aktuelle Probleme zusammen. Es gibt auch Lichtblicke

Auch während der Corona-Pandemie sind die Dillinger Flüchtlingshelfer aktiv. Manche Herausforderungen sind neu – andere belasten die Helfer schon seit Jahren. Darauf weist Georg Schrenk hin. Immer wieder hört er: „Jetzt gibt es doch nichts mehr zu tun mit den Flüchtlingen, die sind doch schon so lange hier.“ Dennoch, sagt der Koordinator der Dillinger Asylhilfe, sei die Arbeit weder international noch vor Ort getan. Ein Lagebericht über die Situation im Landkreis.

Die Corona-Pandemie zwang auch die Unterstützergruppe „Asyl/Migration“ Dillingen, alle öffentlichen Veranstaltungen der nächsten Wochen abzusagen. Darunter auch das 40. Rundgespräch mit der Landtagsabgeordneten Stephanie Schuhknecht und die Anti-Rassismus-Mahnwachen in Höchstädt. Auch der Frauentreff und der Arabisch-Unterricht für Kinder sind ausgesetzt. Beim Frauentreff konnten sich Frauen in geschützter Umgebung über Themen wie Verhütung und Sexualität austauschen, erzählt Barbara Brüning, die ehrenamtliche Leiterin des Treffs. Als Referentin für Mehrsprachigkeit verfolgt sie auch das Projekt Arabisch für Kinder. Diese würden oft besser Deutsch sprechen. Doch Arabisch in Wort und Schrift sei wichtig, um mit den Familienmitgliedern Kontakt halten zu können. Der Unterricht fand ein Mal pro Woche für zwei Stunden in Höchstädt statt und schloss mit 30 Minuten Singen und Spielen ab. Diese Aktion führte die Khadija Alkhatib, stellvertretende Vorsitzende des Integrationsbeirats, mit viel Freude durch.

Momentan sorge sich sein Team am meisten um die hygienischen Bedingungen in den Unterkünften. „Dort leben zum Teil in einem Raum von 30 Quadratmetern Familien mit bis zu sechs Personen“, erklärt Schrenk. Selbst bei Flüchtlingen, die inzwischen in angemieteten Wohnungen in der Stadt verteilt leben, sehe die Lage teilweise wegen der kleinen Wohnungen nicht unbedingt besser aus. In den Herkunftsländern mancher Flüchtlinge seien Epidemien und Katastrophen häufiger. Gerade diese Menschen müssten aber für die Bedeutung der Schutzmaßnahmen besonders sensibilisiert werden. Die Flüchtlingshelfer haben deswegen reagiert und unter Berücksichtigung der Anordnungen der Bayerischen Staatsregierung Hinweiszettel in den Unterkünften verteilt sowie die Geflüchteten über WhatsApp/E-Mail informiert. Diese Informationen sind auch online verfügbar, ergänzte Jan Doria, der Medienbeauftragte des Vereins. Unter der Adresse www.asyl.dillingen.de/corona können sie in Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch abgerufen werden. „Innerhalb von nicht einmal 48 Stunden wurde diese Seite über 130 Mal aufgerufen, so oft wie in so einem kurzen Zeitraum noch kein anderer Beitrag auf unserer Website“, so Doria.

Schon oft haben die Flüchtlingshelfer die staatlichen Stellen zu Verbesserungen aufgefordert, auf öffentlichen Veranstaltungen, in Briefen und Protestschreiben. „Scheinbar muss erst Corona kommen, damit sich etwas ändert. Die Flüchtlingskrise wäre keine Krise, wenn man mehr über Lösungen nachdenken würde, anstatt nur über Probleme“, glaubt Schrenk. Bis zum Ausbruch der Corona-Krise erlebte er es noch jede Woche in seinen Sprechstunden, nun versucht er, seine Arbeit via Telefon, WhatsApp und E-Mail fortzusetzen. Immer wieder erhalten die Flüchtlinge Bescheide von Kindergeldkasse und Jobcenter, die selbst für Einheimische kaum zu verstehen sind. Was in der Theorie einfach klingt, wird in der Praxis gelegentlich zum Spießrutenlauf, insbesondere für Eritreer und Syrer. Beide haben Angst davor, die diplomatischen Vertretungen ihrer Herkunftsländer aufzusuchen, aus Furcht vor Repressionen gegen in der Heimat verbliebene Angehörige. Selbst wenn sie die Botschaft oder das Generalkonsulat aufsuchen, kann es vorkommen, dass sie nicht vorgelassen werden. Und selbst wenn sie vorgelassen werden, so verlangen beide Staaten die Zahlung einer Steuer bzw. hoher Gebühren und Eritrea zusätzlich die Abgabe einer „Reueerklärung“. Die verlangten Steuern oder Gebühren sind für die Flüchtlinge nicht immer bezahlbar, und selbst wenn, so wissen die Syrer genau, dass sie mit ihrem hart erarbeiteten Geld den Krieg Assads gegen seine eigene Bevölkerung finanzieren würden. Und das wollen sie nicht.

Keine „Identität“ = keine Arbeit. Ein Flüchtling aus Eritrea hat aus eigenem Antrieb Deutsch gelernt, hat sich laut Schrenk gut eingelebt, Praktika gemacht und würde gerne bei Regens Wagner arbeiten. Kein afrikanischer Staat würde den jungen Mann, der mit drei Jahren seine Heimat verlassen hatte, wieder aufnehmen. Doch die Mutter starb auf der Flucht durch den afrikanischen Kontinent, der Asylantrag ist sowohl vom BAMF als auch vom Verwaltungsgericht negativ beschieden. Das Generalkonsulat von Eritrea in Frankfurt ließ ihn nicht vor. Ohne „Identitätsklärung“ auch keine Arbeit. „Unser Mann kann und will seinen Lebensunterhalt selbst verdienen“, erklärt Schrenk. „Jetzt aber sitzt er in seiner Unterkunft und wartet auf eine Lösung, die nicht zu erwarten ist.“ Könne man dann nicht im Namen der Menschenwürde eine Ausnahme machen? „Die von der Politik so hochgelobten Lösungen wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sind dazu leider nicht hilfreich.“

Die Flüchtlingshelfer ziehen dennoch ein ermutigendes Fazit. „Selbstverständlich gibt es auch Leuchttürme wie die vier jungen Menschen, die in Deutschland ihren Schulabschluss gemacht haben und jetzt studieren, dazu die vielen, die bereits in Ausbildung oder in Arbeit stehen“, berichtet Schrenk. Auch den Kindern falle die Integration leichter; oft unterstützen sie ihre Eltern als Dolmetscher. Und: Die Ehrenamtlichen erleben, wie sie mit anderen Kulturen in Kontakt kommen und neue Dinge kennenlernen. „Natürlich würden wir uns jederzeit mehr Helfer wünschen“, meint Schrenk. „Aber die Kontakte, die zu Freundschaften geworden sind, sie entschädigen für die Rückschläge und Enttäuschungen.“ (pm)

Im Internet: https://asyl.dillingen.de/

