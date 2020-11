17:35 Uhr

Die Dillinger Fachakademie "wohnt" gerade in Containern

Die Räume der Dillinger Fachakademie für Sozialpädagogik in der Dillinger Konviktstraße werden derzeit umgebaut. Bis Anfang kommenden Jahres sollen die Arbeiten an der Stelle abgeschlossen sein. Dann geht es dahinter, auf dem sogenannten Bona-Campus, weiter.

Von Cordula Homann

Acht Klassenzimmer, das Lehrerzimmer, ja, auch das Büro von Schuleiter Werner Eitle, all das ist derzeit in Containern untergebracht. Zur Großbaustelle auf dem Gelände von Bonaventura-Gymnasium und -Realschule gehört auch die Fachakademie für Sozialpädagogik. Dort werden staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherinnen ausgebildet. „Bevor die Bauarbeiten begannen, mussten wir alles leerräumen, haben auch einiges aussortiert“, erzählt der Schulleiter. Die Bibliothek wird erst in den neuen Räumen wieder aufgebaut.

Die Akademie in Dillingen wird nun für 4,2 Millionen Euro vom Schulwerk und der Diözese Augsburg aus Eigenmitteln saniert, erklärt Peter Kosak, Direktor des Schulwerks, das Träger der Bona-Schulen ist, dazu gehört auch die Dillinger FOS, und die Fachakademie, Bis Anfang des kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Diese seien derzeit voll im Plan. Da, wo derzeit die Container stehen, wird danach die neue Dreifach-Turnhalle stehen. Rund 21 Millionen sind für die Halle und ein neues Schulgebäude mit Mensa veranschlagt.

In der Dillinger Fachakademie gab es noch ehemalige Schwesternzimmer

In dessen Schulungsgebäude befanden sich bis vor kurzem im dritten Stock noch ehemalige Zimmer von Klosterschwestern. Diese wurden samt der alten Bäder herausgerissen. Stattdessen werden dort Unterrichtsräume entstehen. Die Elektrik und die sanitären Einrichtungen im Gebäude werden erneuert und im Keller entsteht ein Werkraum.

„Danach sind wir für die Zukunft gut aufgestellt“, freut sich Schulleiter Eitle schon jetzt. 215 Schüler besuchen die Einrichtung. Sie werden von 25 Lehrkräften unterrichtet. Zehn Prozent der Studenten seien männlich, in einem neuen Schulversuch sei gerade mal ein junger Mann mehr. Das könne aber Zufall sein.

Was verbirgt sich in einem neuen Schulversuch an der Dillinger Einrichtung?

Seit diesem Schuljahr gibt es in Dillingen das sogenannte Optiprax. Dabei besuchen die Studenten zwei Tage pro Woche die Schule und drei Tage eine Einrichtung bei einem Träger, etwa einen Kindergarten. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr wechseln die Stellen, der Träger bleibt. „Dieser Schulversuch ist deswegen attraktiv, weil die Studenten ein Gehalt beziehen“, erklärt Eitle. Allerdings sei es nicht leicht gewesen, Träger zu finden – für sie stellt das Gehalt mitunter eine Belastung dar. Doch zuletzt wurden 20 Stellen angeboten – 18 davon sind besetzt. Allein die Stadt Dillingen habe sechs Plätze zur Verfügung gestellt. Insgesamt dauert die Ausbildung vier Jahre. Im ersten Ausbildungsjahr werden etwa 450 Euro bezahlt, in den drei Optiprax-Jahren wird eine Vergütung von rund 1000 bis 1300 Euro bezahlt.

Voraussetzung für das Optiprax ist Mittlere Reife und ein einjähriger Vorkurs, der von der Fachakademie begleitet wird. Wer nach der Mittleren Reife und eine sozialpädagogischen zweijährige Berufsausbildung, etwa als Kinderpfleger, abgeschlossen hat, kann direkt in das erste Jahr der neuen Ausbildung aufgenommen werden.

Dies könnte etwa eine gute Chance für die berufliche Weiterentwicklung von Kinderpflegern sein. Eitle vermutet, dass es generell zur Verkürzung der Erzieherausbildung kommen wird. Das aber hänge vom Kultusministerium ab. „Man will dem Mangel an Erziehern begegnen und die Attraktivität der Ausbildung erhöhen.“ Das Gehalt der Erzieher würde vermutlich gleich bleiben. Doch es gibt Ideen, dass der Staat die Studienzeit bezuschusst – das wiederum könnte mehr Menschen anlocken.

Dürfen Erzieherinnen an der Dillinger Fachakademie tätowiert sein?

Zurzeit ist es auch in den Containern still – die Herbstferien gelten auch für die Akademie. Danach beginnt der Unterricht, wie an allen anderen Schulen auch, wieder maskiert. „Alle müssen immer Masken tragen. Nur zum Essen und Trinken dürfen sie runter. Es gibt schon den Witz, deswegen mache Corona dick“, sagt Eitle und lacht. Bei mancher der Studentinnen sei der Mund-Nasenschutz bereits zum modischen Accessoire geworden. Das sei gut. So verliere die Maske an Schrecken und gewinne etwas Positives.

Doch auch Eitle bemerkt die Nachteile. Man spreche und höre wegen der Maske schlechter. So komme es durchaus zu Kommunikationsproblemen. Den Streit im Nachbarlandkreis Donau-Ries über weitere Accessoires wie Tattoos oder Piercing hat der Dillinger Schulleiter mitbekommen (Erzieherin mit Piercing und Tattoo - geht das?). In der hiesigen Schulordnung stünde etwas von „angemessener Kleidung“. Man sollte eben nicht so zum Unterricht gehen, wie man eine Disco besuche. Probleme habe es in Dillingen noch nie gegeben.

Wie findet die Dillinger Fachakademie ohne Infotag neue Studenten?

Coronabedingt musste die Einrichtung auch den geplanten Infotag Mitte November absagen. Wie gewinnt man aber Nachwuchs ohne Infotag- oder -messen? Die Akademie präsentiert sich online auf ihrer Homepage und führt Gespräche telefonisch oder per Mail. „Bewerbungen kommen trotzdem. Wir sind lange am Markt, unser Angebot spricht sich herum“, sagt Eitle. Zwölf feste Bewerbungen für das nächste Schuljahr gibt es schon. Der Schulleiter wird weitere Telefon-Interviews führen. Es sei unpersönlicher, aber bis die Corona-Pandemie überwunden sein wird, dauere es eben.

