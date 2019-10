11:17 Uhr

Die Dillinger Kulturtage waren wieder ein Renner

10.500 Besucher kamen zu 102 Veranstaltungen. Warum die beliebte Kulturinitiative stets boomt.

Von Margot Sylvia Ruf

102 Veranstaltungen und 10.500 Besucher hatten die 21. Kulturtage im Landkreis aufzuweisen. Diese stolze Bilanz kann der Förderkreis DLG – Kultur und Wir jetzt vorlegen. Die Verantwortlichen und unzählige engagierte Bürger aus den verschiedensten Kulturbereichen atmen ein bisschen auf. Das große Engagement hat sich gelohnt, aber auch eine Menge Vorarbeit gekostet. Dass der Kulturreigen in zwei Jahren erneut stattfinden soll, darüber gibt es keinen Zweifel bei den Organisatoren. Für die Zukunft sei man gut vorbereitet, bilanziert die Geschäftsführerin von DLG – Kultur und Wir, Lydia Edin.

Gundelfingen war ein Glücksfall für die Eröffnung

Auch wenn sich bei der Führungsmannschaft des Vereins große Veränderungen abzeichnen, seien die Weichen gut gestellt, heißt es beim Verein. Blickt man auf die drei Wochen Kulturprogramm zurück, dann gab es viele Highlights. Neues wurde gewagt und Bewährtes erfolgreich wiederholt. Dass die Kulturtage im Rahmen der Wirtschaftsausstellung GET in Gundelfingen eröffnet werden konnten, war ein Glücksfall. Die Stadt Gundelfingen erwies sich als nobler Gastgeber auf dem Gelände von Gartenland Wohlhüter.

Besondere Höhepunkte im Veranstaltungskalender waren unter anderem die Verleihung des Förderpreises „Herbstzeitlose“ im Schloss Höchstädt, das Oratorium „Elias“ in Gundelfingen (250 Besucher), das Kreischorkonzert mit 15 Klangkörpern oder das historische Theater in Oberliezheim mit sieben ausverkauften Veranstaltungen. Eine kleine, aber feine Veranstaltung ist stets das „Literarische Quintett“ in der Stadtbücherei. 19 unterschiedliche Konzerte begeisterten ein sachkundiges Publikum genauso wie Kunstausstellungen und eine Busfahrt zu den Denzel-Kapellen. Kabarett-Termine unter anderem mit Bruno Jonas, Heimatabende in Buttenwiesen und Laugna sowie Aufspielen beim Wirt (650 Besucher) rundeten den Kulturfahrplan ab. Autorenlesungen kamen traditionell gut an.

Glanzvoller Abschluss

Das Motto der Kulturtage „Die Donaustädte und ihre Partner“ hatte dem Gedanken des europäischen Zusammenhaltes viel Ehre gemacht. Auch die Initiative Anstiftung zum Lesen, die viele Jahre an Schulen im Landkreis durchgeführt wird, war erneut ein echter Renner. Der glanzvolle Abschluss mit der konzertanten Aufführung der Oper „Carmen“ in Dillingen (620 Besucher und 230 Mitwirkende) hinterließ einen starken Eindruck beim Publikum.

Die Kulturtage erwiesen sich als ein guter Botschafter für die kulturelle Vielfalt, die der Landkreis Dillingen und seine Menschen in zahlreichen Vereinen und Initiativen bieten. Dies bilanziert begeistert Landrat Leo Schrell. Der Dank des Landkreischefs geht denn auch an alle Organisatoren und besonders die Verantwortlichen beim Förderkreis DLG – Kultur und Wir. Schrell lobt akzentuiert die perfekte Umsetzung des Mottos „Die Donaustädte und ihre Partner“.

Dass immer wieder Sponsoren bereit seien, die Kulturtage finanziell zu unterstützen, das spreche ebenfalls für die Qualität der traditionellen Einrichtung. „Zugehörigkeit, Identität und Gemeinsamkeit unserer Bürgergemeinschaft sind anschaulich demonstriert worden“, resümiert Schrell.

Lesen Sie auch:

Themen folgen