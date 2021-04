12:00 Uhr

Die Dillinger Lions tun seit 50 Jahren Gutes

Plus Der Lions-Club Dillingen engagiert sich seit mehr als fünf Jahrzehnten für verschiedenste soziale Projekte. Bereits zwei Mal vereitelte Corona Termine für die Feier des 50. Jubiläums. Was jetzt geplant ist.

Von Berthold Veh

Norbert Eickelpasch kann sich noch gut an das Jahr 1970 erinnern. Damals war der Ingenieur und einstige technische Leiter des Kernkraftwerks erst kurze Zeit in Gundremmingen, als er zu einem Treffen bei Hugo Musselmann auf Gut Hygstetten eingeladen wurde. Damals gründeten einige Idealisten den Lions-Club Günzburg-Dillingen um den einstigen Landtagsabgeordneten Otto Meyer, berichtet Eickelpasch. Weil Meyers Stimmkreis aber in Dillingen lag, folgte am 5. August 1970 die Gründung eines eigenen Lions-Clubs für unseren Landkreis. Und der macht nun seit mehr als fünf Jahrzehnten mit seinen sozialen Projekten auf sich aufmerksam.

