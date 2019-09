20:57 Uhr

Die Dillinger Nacht zieht auch beim zehnten Mal an

Die Leuchtpylonen haben Dillingen in ein besonderes Licht getaucht. Tausende von Besuchern genossen am Freitagabend wieder das Flair der Dillinger Nacht. Das Foto entstand in der Königstraße mit dem Mitteltorturm im Hintergrund.

Einkaufen, nette Leute treffen, Kultur genießen – Tausende kommen trotz Schlechtwetter-Prognose zur langen Einkaufsnacht.

Von Berthold Veh

Die Dillinger Nacht lockt Besucherscharen an – nicht nur aus dem Landkreis. Karin und Wolfgang Schrodi sind am Freitagabend von Dettingen am Albuch (Kreis Heidenheim) nach Dillingen gefahren und nach dem Bummel durch die beleuchteten Straßen ganz begeistert. „Das ist ein nettes Fescht, Dillingen hat Charme, wir kommen bestimmt wieder“, sagt Karin Schrodi. Und wieder einmal hat die Dillinger Nacht lange Zeit Glück mit dem Wetter, denn noch kurz vor dem Start goss es ziemlich heftig. „Als es so stark geregnet hat, bekam ich es mit der Angst zu tun“, sagt Organisatorin Caroline Feldengut-Kain von der Werbegemeinschaft. Zum Glück habe es aber rechtzeitig aufgehört. Da sei ihr dann schon ein Stein vom Herzen gefallen.

Es ist einer der umsatzstärksten Tage im Jahr

Und so erlebt die Stadt bei der Kultur- und Einkaufsnacht nach einem verhaltenen Beginn einen regelrechten Ansturm. Passend zu dem kleinen Jubiläum, denn es ist die zehnte Dillinger Nacht, die von der Wirtschaftsvereinigung, der Stadt und dem Verein Image Plus gemeinsam mit vielen Helfern ausgerichtet wird. Für Geschäftsinhaber hat die Veranstaltung große Bedeutung. Geschäftsführer Andreas Kraus von Intersport Kraus sagt: „Das ist ein hervorragender Verkaufstag.“ Der Freitag mit der Dillinger Nacht sei vom Umsatz einer der stärksten Tage im Jahr. Und auch Heiner Brenner, Inhaber von Papier Brenner, ist zufrieden. „Anders als am Marktsonntag ist das hier etwas für den Umsatz.“ Brenner hat erneut Graffiti-Sprayer Vedat Hopoglu im Einsatz, der auf Schulranzen und Mäppchen kleine Kunstwerke zaubert.

"Es geht nicht nur ums Geschäft, sondern auch um die Kultur"

Neben dem Einkaufserlebnis gibt es bei der Dillinger Nacht auch eine Menge Kultur. Im Schloss treten Ensembles des Sailer-Gymnasiums auf, im Stadt- und Hochstiftmuseum werden ebenso wie im Goldenen Saal Führungen angeboten. Die Gruppe Perizada zeigt orientalische Tänze. Karin Herkner gefällt diese Mischung. „Es geht eben nicht nur ums Geschäft, sondern auch um die Kultur“, freut sich die Dillingerin, die an diesem Abend noch im Goldenen Saal vorbeischauen will. Dazu muss sie mit ihrem Mann Stefan Reisgies aber erst noch bei Karins Wäschemoden vorbei. Denn dort zeigen Frauen und Männer – als lebende, aber regungslose Schaufensterpuppen – wie in den vergangenen Jahren den Dresscode für die Nacht. Reisgies findet die regungslosen Mädchen „ganz nett“, das Ganze sei „ein stehendes Ereignis“ – und für Frauen seien ja auch attraktive männliche Models am Start.

Viele Mitarbeiter der Geschäfte legen sich richtig ins Zeug. Ann-Kathrin Schmid und Michael Knötzinger von der Sparkasse verschenken beispielsweise Lämpchen, und Hypovereinsbank-Geschäftsstellenleiter Walter Lasar verteilt die Süßigkeit Dillinger Busserl. Mächtig ins Zeug legen sich die Bands – der aus dem Fernsehen bekannte Donauwörther Sänger Stefano Messina ebenso wie das Duo Helge Buchfelner und Rebecca Dieminger oder die Band „2bones“, auf deren Rhythmen die Crossroad Cowboys tanzen. Das Trio Andy Weiss, Marcello Reinhardt und Wolfgang Düthorn bringt den Jazz ins Dillinger Rathaus. Und richtig rockig wird es mit der Band „Mr. Hill“, die auch „I can´t stand the rain“ von Tina Turner zum Besten gibt.

Fast bis zum Ende regnet es nicht

Regen muss fast bis zum Ende niemand ertragen. Ein Umstand, der Oberbürgermeister Frank Kunz ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Auch bei der ersten Dillinger Nacht habe es vor dem Beginn geregnet, und danach habe das Wetter gehalten. Kunz sagt: „Ich freue mich, was hier alle wieder gemeinsam auf die Beine gestellt haben.“

