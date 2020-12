vor 36 Min.

Die Dillinger Polizei kontrolliert die Ausgangssperre „intensiv“

Plus So haben sich Bürger im Landkreis Dillingen in den ersten Tagen an die Vorschriften daran gehalten.

Von Berthold Veh

Seit Mittwochabend gilt in Bayern die Corona-Ausgangssperre in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr. Und die Polizeiinspektion Dillingen achtet darauf, dass sich die Menschen im Landkreis daran halten. „Es ist die Vorgabe, dass die Polizei intensive Kontrollen durchführt“, sagt der Sprecher der Polizeiinspektion Dillingen, Gunter Hetz, auf Anfrage.

Die Beamten achten im Rahmen der Streife darauf, ob jemand gegen die Ausgangssperre verstößt. „Wir führen aber auch gezielte Kontrollen durch“, informiert Hetz. Mit wie vielen Kräften die Polizei da im Einsatz sind, will der Sprecher nicht sagen. Kontrolliert werde auf öffentlichen Plätzen und Straßen im gesamten Landkreis Dillingen.

Wie mit einem Verstoß im Kreis Dillingen umgegangen wird

Für eine Bilanz sei der Zeitraum noch zu kurz. Die Elfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung sei erst seit dem 15. Dezember in Kraft, die Ausgangssperre in der Nacht gelte erst seit zwei Tagen, erläuterte der Sprecher. „Bisher haben wir aber kaum Verstöße festgestellt“, teilt Hetz mit. Im Umkehrschluss bedeute dies, dass sich die Bürger und Bürgerinnen weitgehend an die Vorschriften halten. Am Freitag hatte unsere Zeitung berichtet, dass am Donnerstag deutschlandweit mehr als 30000 Corona-Infektionen registriert wurden. Vermutlich hätten diese hohe Zahlen dazu beigetragen, „dass die Leute so vernünftig sind und sich an die Ausgangssperre halten“.

Wenn die Polizei einen Verstoß festgestellt habe, dann werde er „rigoros“ zur Anzeige gebracht, erläutert Hetz. Diese werde an die Verfolgungsbehörde, das Dillinger Landratsamt, weitergeleitet.

Das Dillinger Landratsamt schaut sich jeden Einzelfall an

Landratsamts-Sprecher Peter Hurler bestätigt auf Anfrage, dass gegenwärtig „noch nicht viele Anzeigen auf dem Tisch liegen“. In solchen Fällen bekommen Bürger, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, erst einmal Gelegenheit, sich in einer Anhörung zum Tatvorwurf zu äußern.

Der Zeitraum liege hier bei etwa 14 Tagen, informiert Hurler. „Wir schauen uns da jeden Einzelfall an“, betont der Behördensprecher. Wer fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt habe, der müsse ein Bußgeld bezahlen. Wer gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen hat und dabei erwischt wurde, wird kräftig zur Kasse gebeten. Der Regelsatz sieht für diese Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld von 500 Euro vor.

