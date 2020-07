22.07.2020

Die Dillinger Polizei sucht mehreren Unfallfluchten Zeugen

Ein Unbekannter hat einen Ampelmast in Dillingen umgefahren. Gesucht wird zudem noch ein weiterer Autofahrer.

Einen Schaden von rund 5000 Euro hat am Dienstag um 11.50 Uhr ein ein bisher unbekannter Mann mit seinem Lastkraftwagengespann in Dillingen angerichtet. Nach Angaben der Polizei teilten Zeugen mit, dass der Lkw mit seinem Anhängergespann rückwärts von einer Behinderteneinrichtung auf die Prälat-Hummel-Straße ausparkte. Dabei kollidierte der Anhänger mit dem Ampelmast.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte, der als etwa 45 Jahre alter und 1,75 Zentimeter großer Mann beschrieben wurde, unerlaubt vom Unfallort.

Dillingen: Ein Autofahrer parkt aus - und verursacht einen Unfall

Zu einer weiteren Unfallflucht in Dillingen kam es am Dienstag um 10.10 Uhr: Eine 41-jährige Subaru-Fahrerin war auf der Bahnhofstraße in Richtung Altheimer Straße unterwegs. Am Einmündungsbereich einer Verbindungsstraße zur Großen Allee hielt sie an, um eine vorfahrtsberechtigte 34-Jährige mit ihrem Toyota ausfahren zu lassen.

Während die 34-Jährige nach links in Richtung Bahnhof ausfuhr, setzte ein bisher unbekannter Autofahrer aus einer gegenüberliegenden Parkfläche eines Kiesplatzes zurück. Um eine Kollision mit dem Wagen des Rückwärtsfahrenden zu vermeiden, steuerte die 34-Jährige mit ihrem Toyota nach links und stieß gegen den Subaru der 41-Jährigen.

Zwei Autos werden bei dem Unfall in Dillingen beschädigt

Der Ausparkende setzte seine Fahrt laut Polizei in Richtung Bahnhof fort und entfernte sich so unerlaubt vom Unfallort. Am Subaru und am Toyota entstand Gesamtschaden von ungefähr 4500 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen für beide Unfallfluchten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

