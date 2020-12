03.12.2020

Die Dillinger Schlossmauer wird saniert

Zwei Baustellen in der Dillinger Altstadt: Die Schlossmauer wird saniert (oben), ein Teil des Anbaus der Gaststätte zur goldenen Traube in der Straße Am Ledertor abgerissen.

Plus In der Vorstadtstraße steht auf einer Länge von fast 150 Metern ein Gerüst. So läuft der Teil-Abriss des Traube-Anbaus.

Von Berthold Veh

Wer die Dillinger Vorstadtstraße befährt, kommt in diesen Tagen gleich an zwei Baustellen vorbei. Am Fuße des Dillinger Schlosses steht ein Gerüst auf einer Länge von fast 150 Metern.

Hier wird die Oberfläche der Schlossmauer saniert, informiert Bautechniker Georg Hertl vom Staatlichen Bauamt in Krumbach auf Anfrage.

Rund 25 Millionen Euro Kosten

Im Gegensatz zur aufwendigen Sanierung im September 2012, als es um die Rückverankerungen am Hang des Schlosses ging, haben die Arbeiten derzeit einen geringeren Umfang. Damals waren in vier Bauabschnitten rund 25 Millionen Euro in die Sanierung des Dillinger Schlosses investiert worden.

Jetzt wird die Schlossmauer gereinigt und erhält, wie Hertl erläutert, eine dünne Putzschicht, damit man die Struktur des Bauwerks mit den alten Bruchsteinen noch sieht. Die Kosten gibt der Mitarbeiter des Bauamts mit etwa 30000 Euro an. In wenigen Tagen soll das Gerüst wieder wegkommen. „Dann wird die Schlossmauer in neuem Glanz erstrahlen“, kündigt Hertl an.

Straße muss gesperrt werden

Am Ende der Vorstadtstraße kommen Autofahrer an eine weitere Baustelle. Das sogenannte Ledertor, die Verbindung zur Kardinal-von-Waldburg- und Königstraße, ist in diesen Tagen gesperrt. Wie berichtet, wird ein Teil des Anbaus des Gasthofs Zur goldenen Traube wegen Einsturzgefahr abgerissen und neu gebaut.

Das gilt für Radfahrer und Fußgänger

„Wir liegen im Zeitplan“, teilt Bauherr Benedikt Rapp unserer Zeitung mit. Am 14. Dezember soll die Straße Am Ledertor, die gegenwärtig auch für Radler und Fußgänger gesperrt ist, wieder befahrbar sein. Bis zu diesem Zeitpunkt, so Rapp, laufe die Genehmigung der Dillinger Stadtverwaltung.

