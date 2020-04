17:10 Uhr

Die Dischinger Arche kämpft ums Überleben

Plus Die Corona-Krise trifft die soziale Einrichtung in Dischingen, die auch Menschen aus dem Landkreis Dillingen nutzen, hart. Doch die Beteiligten geben die Hoffnung nicht auf.

Von Andreas Schopf

Die Arche in Dischingen feiert heuer das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen. Nur: Zum Feiern ist in der Begegnungsstätte niemandem zumute. „Die Situation belastet uns alle“, sagt Inge Grein-Feil, die Macherin der Aktion „Freunde schaffen Freude“. Die Corona-Krise trifft die Beteiligten in Dischingen mit voller Wucht. Denn mit den Kabarett- und Kleinkunstauftritten, die derzeit ausfallen, ist der Einrichtung ein wichtiges Standbein zur Finanzierung weggebrochen. Und das, obwohl der Vorverkauf heuer „sensationell“ gelaufen sei. „Es wäre ein sehr erfolgreiches Jahr geworden“, sagt Grein-Feil.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Arche in Dischingen: Keine Einnahmen, aber laufende Ausgaben Doch solche Auftritte mit vielen Besuchern werden auf absehbare Zeit nicht mehr möglich sein. Die Arche muss nun ums Überleben kämpfen. „Wir haben keine Einnahmen mehr, aber laufende Ausgaben“, betont Grein-Feil. „Ob wir es über die Krise hinaus schaffen, steht in den Sternen.“ Die 74-Jährige möchte aber nicht jammern. „Anderen geht es genauso oder noch schlimmer“, sagt sie. Man habe Reserven für einige Monate, auch dank toller Sponsoren, wie sie sagt. So gebe es bei ihr keine „Weltuntergangsstimmung“, aber eben doch eine gewisse Sorge, wie es mit ihrem Lebenswerk weitergeht. Sie sei eine „Kämpfernatur“ und werde nicht tatenlos zusehen, wenn es mit der Arche bergab geht. „Wir haben nie viel Geld gehabt und mussten immer betteln“, sagt sie. Und trotzdem ist die jetzige Situation eine andere. Es gehe beispielsweise darum, Stefanie Zengerle, die neue Mitarbeiterin, die vor allem Grein-Feils Mann Siggi Feil entlasten soll, weiterhin zu halten und bezahlen zu können. Grein-Feil bittet um Spenden, damit die Arche überleben kann, habe aber auch Verständnis dafür, wenn Menschen derzeit woanders finanziell unterstützen möchten, schließlich hätten derzeit viele Zukunftssorgen. Viele Telefongespräche gegen die Vereinsamung Ihr Engagement jedenfalls setzt Grein-Feil trotz der Krise fort. Sie ließ Blumensträuße in Pflegeheime schicken oder versendete Osterkarten an diejenigen, die von der Aktion unterstützt wurden, nun aber zum Teil vereinsamen. Um den Menschen beizustehen, führt sie viele Telefongespräche, damit die Menschen jemanden zum Reden haben. „Da höre ich allerhand, wie schwer und belastend diese absolut unbekannte Situation sein kann“, so Grein-Feil. Lesen Sie auch: Baumärkte und Gärtnereien erleben Ansturm

Neue Infektionen: Bissinger Seniorenheim trennt erneut Bewohner

Die Freibadsaison im Kreis Dillingen fällt wohl ins Wasser

Themen folgen