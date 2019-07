12:57 Uhr

Die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen feiern ihr Wasserwerk

Die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen feiern den Neubau des Wasserwerk Dillingen und die Renovierung des Verwaltungsgebäudes mit einem Tag der offenen Tür am 13. Juli.

Am Samstag ist Tag der offenen Tür. Was die Besucher sich dann alles anschauen können.

Sechs Millionen Euro haben die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) in das neue Wasserwerk in der Kreisstadt gesteckt. Und auch das Verwaltungsgebäude an der Regens-Wagner-Straße präsentiert sich jetzt wieder mit seiner ursprünglichen Fassade.

Eines der schönsten Gebäude Dillingens

Nach der Entfernung der weißen Asbestplatten zählt es jetzt zu den schönsten Gebäuden Dillingens. Beides wird am heutigen Samstag, 13. Juli, von 10 bis 15 Uhr mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Werkleiter Wolfgang Behringer vor der Reinwasserkammer. Bild: Veh

Bürger haben die Gelegenheit, das neue Wasserwerk unter die Lupe zu nehmen. (bv)

