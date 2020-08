vor 48 Min.

Die Donau-Zeitung hat einen neuen Service-Partner in Dillingen

Produkte wie „Radl mit“ und „Zuckerguss“ gibt es künftig mitten in der Dillinger Innenstadt beim Reisetreff Point – und noch viel mehr.

Von Cordula Homann

Die Corona-Pandemie hat alles durcheinandergebracht. Doch jetzt hat die Donau-Zeitung auch in Dillingen wieder einen Service-Partner. Es ist der Reisetreff Point in der Königstraße. Ab Dienstag, 25. August, können Kunden dort Produkte unserer Zeitung kaufen. Etwa das beliebte „Radl mit“ oder den neuen „Zuckerguss“. Doch das neue Angebot ist noch größer: Das Team um Stefanie Benaczek nimmt zum Beispiel private Kleinanzeigen (ohne Bild) für die Rubriken Verkäufe/Kaufgesuche, Kfz, Vermietungen/Mietgesuche, Glückwunschanzeigen und Familienanzeigen entgegen. Bei den Grußanzeigen, wie zum Beispiel zur Hochzeit, zum Geburtstag und zu vielen weiteren Anlässen, gibt es eine große Auswahl an Motiven und Gestaltungsmöglichkeiten.

Reisetreff Point ist der neue Service-Partner der Donau-Zeitung in Dillingen

Auch der Leserservice kommt nicht zu kurz: Abonnenten können ihr Zeitungsabo wegen Urlaub oder Krankheit unterbrechen, Adressänderungen vornehmen lassen oder sich ihre Heimatzeitung in den Urlaub nachsenden lassen. Neukunden sind jederzeit herzlich willkommen, bei unserem Partner Reisetreff Point ein Neu-Abonnement abzuschließen. Positive Gespräche mit dem Dillinger Reisebüro hatte es bereits im Februar gegeben, erklärt Angelika Glogger von der Augsburger Allgemeinen. Sie betreut die Service-Partner. Damals bereits war klar, dass die Zusammenarbeit mit der Firma Bezikofer auf deren Wunsch hin endet. Doch im März hatte Corona die Pläne durcheinandergewirbelt. Das Dillinger Reisebüro, das auch in Höchstädt einen Standort hat, musste zig Urlauber beraten, die plötzlich nicht mehr in den Flieger steigen konnten. Seitdem ist die Situation für die Reisebüros „mehr als dramatisch“, sagt Stefanie Benaczek. Sie appelliert an die Menschen, auch Kurztrips, Wochenendausflüge oder Wellnessreisen über das Reisebüro zu buchen. „Dazu muss man nicht herkommen, man kann uns auch gerne eine E-Mail schicken, wir kümmern uns dann um alles Weitere“, ergänzt ihre Mitarbeiterin Anja Frank. Mit zum Team gehören außerdem Eva Lodner und Christiane Harner.

Das sind die Öffnungszeiten

Der Reisetreff Point ist in Dillingen jeweils dienstags und donnerstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet und ansonsten per E-Mail unter service@reisetreff-point.de erreichbar. Auch über das Kontaktformular www.reisetreff-point.de kann man eine Anfrage senden. Das Team hofft, dass das neue Service-Angebot in Zusammenarbeit mit der Donau-Zeitung wieder mehr Kunden in das gemütliche Geschäft treibt. Dann könnten auch die Öffnungszeiten wieder ausgedehnt werden. Die Produkte der Donau-Zeitung werden nur in Dillingen im Reisetreff-Point angeboten. In Höchstädt ist der Service-Partner weiterhin Schreibwaren und Bücher Roch, und die Buchhandlung Gerblinger in Gundelfingen und Wertingen.

