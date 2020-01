06:20 Uhr

Die Donau-Zeitung wird 70

Seit der ersten Ausgabe der Donau-Zeitung vom 2. Januar 1950 hat sich einiges getan – in der Welt ebenso wie in der Zeitungsbranche. Eines ist aber gleich geblieben: Auch damals stiegen am Jahresanfang die Spritpreise.

Am 2. Januar 1950 erschien die erste Ausgabe der Heimatzeitung. Zum Jubiläum gibt es mehrere Aktionen.

Von Berthold Veh

Der Start vor 70 Jahren war ziemlich unspektakulär. Am 2. Januar 1950, also heute vor 70 Jahren, erschien erstmals die Donau-Zeitung. Die Leserinnen und Leser dürften überrascht gewesen sein, denn eine große Marketingaktion im Vorfeld, wie sie in heutigen Zeiten zu erwarten wäre, hatte es damals nicht gegeben.

Der Kommentar hatte den Titel "Tradition verpflichtet"

Ein Kommentar mit der Überschrift „Tradition verpflichtet“ erklärte schlicht die Veränderung in der lokalen Zeitungslandschaft. „So mancher mag einigermaßen verdutzt gewesen sein, als er heute seine Zeitung zu Gesicht bekam, weil sie ihren bisherigen Titel geändert hat und nunmehr statt Dillinger Zeitung Donau-Zeitung heißt“, schrieb der Autor und zog den Vergleich zu einem Anzug. Die Donau-Zeitung habe mit ihrem Titel „ein altehrwürdiges Gewand angelegt, das ihr, man kann nichts dagegen sagen, vorzüglich steht“. Denn den älteren Bewohnern des Landkreises sei der Titel Donau-Zeitung nicht fremd. Eine Schwäbische Donauzeitung und eine Lauinger Donauzeitung hatte es schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts in der Region gegeben.

Die Erfolgsgeschichte währt seit sieben Jahrzehnten

Seit 70 Jahren währt nun die Erfolgsgeschichte der Donau-Zeitung, die von der Presse-Druck- und Verlags-GmbH in Augsburg herausgegeben wird. Verwurzelt mit der Region und ihren Menschen spiegelt die Donau-Zeitung seit sieben Jahrzehnten das vielseitige Leben vor Ort.

Wahrheitsgetreu, kritisch und fair

Ob in gedruckter Form oder online – die Donau-Zeitung berichtet über die Themen, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, bewegen. Nahe an den Menschen in der Region, wahrheitsgetreu, kritisch und fair: In den Zeiten von Fake News sind diese journalistischen Tugenden der Heimatzeitung besonders gefragt.

Natürlich wollen wir das Jubiläum „70 Jahre Donau-Zeitung“ feiern. Dazu wird es für Sie, liebe Leserinnen und Leser, über das Jahr verteilt mehrere Aktionen geben. Lassen Sie sich überraschen! (bv)

Lesen Sie auch:

Zehn Millionen Euro Schaden: Hat Feuerwerk den Großbrand ausgelöst?

260 Einsatzkräfte kämpfen gegen Großbrand in Lauingen

Themen folgen