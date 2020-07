vor 52 Min.

Die Egautaler proben wieder

Musiker nehmen ihre Probenarbeit wieder auf. Die Krise hat sie hart getroffen

Mit großer Freude darüber, dass es „endlich wieder so weit ist“, haben die Musikerinnen und Musiker der Spielgemeinschaft der Musikvereine Egautal Dattenhausen und Frisch Auf Reistingen am Freitag nach langen Wochen die Probenarbeit wieder aufgenommen. Es fehlte nicht nur das Zusammenspielen mit den Musikerkollegen, auch bestand eine große Unsicherheit, wie es in Corona-Zeiten überhaupt mit dem Vereinsleben weitergehen kann. Nun hat der Stillstand zumindest vorerst ein Ende. Seit Freitag machen die Egautaler Musikanten endlich wieder mit ganzem Herzen das, was sie zusammenhält und prägt: Musik.

In ihrer Pressemitteilung schreiben sie, dass das abrupte Ende aller musikalischer und kameradschaftlicher Aktivitäten die Musiker hart getroffen hat, besonders weil die Vorbereitungen für das traditionelle Frühjahrskonzert am 4. April sowie das traditionelle Pfingstfest des Musikvereins Dattenhausen schon weit fortgeschritten waren. Ausgerechnet ein Probenwochenende markierte den Endpunkt des gemeinsamen Musizierens. Es sei aber, so aus Musikvereinkreisen zu hören, gar nicht der abzusehende Wegfall des musikalischen Höhepunkts und der wirtschaftlich wichtigen Feste das beherrschende Thema jenes Wochenende gewesen, sondern die bange Frage: Was passiert mit dem Verein, wenn wir den Betrieb vorübergehend einstellen müssen?

Trägt der Zusammenhalt, die Freundschaft der Musikerinnen und Musiker untereinander und vor allem der Liebe zur Musik sowie zum geselligen Beisammensein die Gemeinschaft über eine unbestimmte Zeit hinweg? Die Egautaler Musikanten sind heute sehr glücklich und dankbar darüber, diese Frage mit einem eindeutigen „Ja“ beantworten zu können.

Neben der musikalischen Organisation waren auch viele außermusikalische Vorkehrungen zu treffen, um den umfassenden Hygienevorschriften gerecht zu werden. Der Lohn für all diese kurzfristigen und umfassenden organisatorischen Herausforderungen waren die glücklichen Gesichter der Musiker, die am Freitagabend endlich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen konnten: Gemeinsam mit Musik das Leben genießen. (pm)

