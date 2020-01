vor 55 Min.

Die Finndonia liefert eine große Narren-Tanzshow im Finninger Schlössle

Plus Die Faschingsgesellschaft Finndonia entführt mit ihren 120 Aktiven vor ausverkauftem Haus in die wilden Zwanzigerjahre

Von Horst von Weitershausen

Die Entwicklung der Faschingsgesellschaft Finndonia zeigte sich einmal mehr beim Auftakt zum diesjährigen Hofball im ausverkauften Schlössle von Finningen, als Hofball-Moderatorin Yvonne Stocker insgesamt 120 Aktive zum Einmarsch ankündigte. Was anschließend die Aktiven vom kleinen und großen Hofstaat bei ihrem Auftakt zur närrischen Saison den Ballbesuchern an Tänzen, Akrobatik, Musikalität und Narretei präsentierten, erntete tosenden Applaus. Besonders die zwei charmanten und funkelnden Prinzenpaare, die den Mittelpunkt der Show prägten, begeisterten die Zuschauer in ihren Reihen.

