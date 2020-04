19:00 Uhr

Die Fußball-Saison dem Jahreskalender anpassen?

Aufgrund der Coronakrise sind in diesen Tagen sämtliche Sportanlagen auch im Landkreis Dillingen gesperrt. Ob und wann die Fußball-Saison in diesem Jahr noch zu Ende gespielt werden kann, steht in den Sternen.

Plus Die Corona-Krise legt den Spielbetrieb lahm. Was Kreisspielleiter Franz Bohmann und Vereinsvertreter denken

Von Günther Herdin

Die Saison abbrechen, wie es die Belgier bereits getan haben, Fortsetzung der Spiele in ein, zwei oder in drei Monaten – mit oder ohne Zuschauer? Auf sämtliche Fragen wegen der akuten Coronakrise gibt es derzeit weder in den Fußball-Profiligen noch im Amateurbereich Antworten.

"Es ist nichts entschieden" Auch Kreisspielleiter Franz Bohmann von der Gruppe Donau im Bayerischen Fußball-Verband (BFV) zuckt mit den Schultern. „Momentan wird nur diskutiert, es ist nichts entschieden“, bittet der im Wertinger Ortsteil Bliensbach wohnende Funktionär ebenso wie Mediziner und Politiker um viel Geduld und appelliert, die von der Regierung verhängten Beschränkungen auch strikt einzuhalten. Immer mehr anfreunden kann sich Bohmann inzwischen mit dem Gedanken, aufgrund von Corona und der auf November/Dezember terminierten Weltmeisterschaft 2022 in Katar den Fußballkalender dem Jahreskalender anzupassen. Um dies zu realisieren, müsste die Initiative oben bei der FIFA beginnen und über die UEFA, die DFL bis hinunter in die Landesverbände wie zum Beispiel den BFV hineingetragen werden. „Alle Wettbewerbe und Ligen sind miteinander verzahnt“, weiß Bohmann um die Schwierigkeit, eine gemeinsame Linie zu fahren. Zumal vor allem im Profibereich eine gewaltige Summe Geld im Spiel ist. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mordstein fordert dies schon seit 30 Jahren Dessen ist sich auch Max Mordstein, Abteilungsleiter beim FC Pfaffenhofen-Untere Zusam, bewusst. Und dennoch sei nach seiner Ansicht die Chance noch nie so günstig wie jetzt, das Fußballjahr auf das Kalenderjahr umzustellen. „Ich fordere dies schon seit 30 Jahren, doch auf mich hört ja keiner“, schmunzelt der 68-Jährige. Was spräche denn für eine Umstellung auf den Jahreskalender? Sämtliche Ligen, angefangen von der Bundesliga bis zur B-Klasse, lassen den Spielbetrieb bis Ende August/Anfang September ruhen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich bis dahin die Corona-Epidemie abgeschwächt hat, ist größer als zu glauben, dass dies bereits im Mai oder Anfang Juni der Fall sein könnte. Ab September die Saison zu Ende spielen? Man könnte ab September die Saison sportlich fair zu Ende spielen und hätte mit den letzten Spieltagen Ende Oktober in sämtlichen Ligen die Meister und Absteiger ermittelt. Der November bliebe als Monat für Endspiele um die Champions-League, Europa-League, den DFB-Pokal und im Amateurbereich für die Relegation. Die neue Saison 2021 beginnt im Profibereich Mitte Januar, bei den Amateuren Mitte März und endet mit einer entsprechenden Sommerunterbrechung (EM im Juni/Juli) ebenfalls Ende Oktober. Der November stünde wie im Vorjahr für Endspiele in den verschiedenen internationalen und nationalen Wettbewerben sowie für die Relegation bei den Amateuren zur Verfügung. Im Jahr 2022 käme auf die Profiligen nur eine kurze Sommerunterbrechung zu, da die WM in Katar wegen der großen Hitze auf November/Dezember verlegt worden ist. Im Amateurbereich könnte man dann zur besten Jahreszeit (Juni/ Juli) auf sattem Grün spielen und aufgrund von Ferien und Urlaub eine mehrwöchige Sommerpause (vor allem im August) einlegen. Viele Vereine beklagen sich seit Jahren, dass sie im Frühsommer keine Punktspiele austragen können. „Bei der Umstellung auf Jahreskalender wäre dies nicht mehr der Fall“, führt Max Mordstein auf. Als weitere Steilvorlage für einen anderen Saisonrhythmus sollten nach seiner Ansicht die Verantwortlichen den WM-Termin in Katar heranziehen. "Die hören nicht auf uns" Mordsteins Kollege Thomas Kehrle von der SSV Höchstädt hat wenig Hoffnung, dass die Entscheidungsträger so handeln und die Saison dem Jahreskalender anpassen. „Die hören doch nicht auf uns und machen eh, was sie wollen“, klingt der SSV-Abteilungsleiter eher resignierend. Ihm persönlich würde ein anderer Rhythmus durchaus gefallen, doch wenn es so bleibt wie bisher, würde er dies halt auch akzeptieren. Soll die Fußballsaison aufgrund der Coronakrise bis Ende August unterbrochen bleiben und die nächste Saison auf Jahreskalender (2021) umgestellt werden? Schicken Sie zu diesem Thema eine Mail an: redaktion@donau-zeitung.de (Kennwort: Fußball-Saison) Lesen Sie auch:

