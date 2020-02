vor 43 Min.

Die Glötter Sänger haben einen neuen Dirigenten

Armin Schwab ist der neue „Chef“ beim Gesangverein Frohsinn. Wie es mit ihm weitergeht.

Bei der Jahresversammlung des Glötter Gesangvereins Frohsinn gab es dieses Mal einen bedeutenden „Personalwechsel“. Unter den Gästen waren unter anderem Bürgermeister Friedrich Käßmeyer, Pater Jose Jijo, der Vorsitzende des Kreischorverbands Günther Durner und sein Stellvertreter Franz Lingel sowie die ehemalige Dirigentin Marlis Sailer. Ein weiterer Gruß galt allen Ehrenmitgliedern, den anwesenden Gemeinderäten, den Vorsitzenden der örtlichen Vereine sowie allen Sängern.

Nach dem Totengedenken an die verstorbenen Mitglieder verlas Sigrid Herzog die Niederschrift und gab den Tätigkeitsbericht des abgelaufenen Vereinsjahrs bekannt. Aufgrund gesundheitlicher Probleme übernahm Erwin Wachter den Bericht des Vorsitzenden. Etliche Aktivitäten des Vereins führte er in seinem Rückblick an. Höhepunkte waren das traditionelle Aschbergkonzert, das Kreischorkonzert und das zusammen mit anderen musikalischen Vereinen aus Glött dargebrachte Adventskonzert. Seinen besonderen Dank richtete er an Petra Eisenbart, die während der Erkrankung des Vorsitzenden sich sehr um den Chor bemühte und die Organisation übernahm. Wachter richtete an dieser Stelle seinen Dank und die Anerkennung an den Vorsitzenden Sailer und fügte die besten Genesungswünsche an.

Chorleiterin Petra Dietrich hat berufliche Gründe

Weitere Dankesworte ergingen an Bürgermeister Käßmeyer für die kostenlose Überlassung der Probenräume und die stetige Unterstützung, an die kirchlichen Vertreter der Pfarreiengemeinschaft, an die SSV für die Überlassung der Sporthalle bei Konzerten, der Vorstandschaft und der Fahnenabordnung sowie an alle Sängerinnen und Sänger für ihr Engagement bei den Proben und Aufführungen. Nach dem soliden Kassenbericht von Wachter übernahm Walter Tausend die Entlastung des Kassiers und des Vorstands.

Nach nur vier Jahren muss der Gesangverein sich von Chorleiterin Petra Dietrich verabschieden, da es ihr aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich ist, die Gruppe musikalisch zu leiten. In ihrer Zeit hat sie das Liederrepertoire stets erweitert und die Leistungen optimiert. Wachter dankte ihr für ihr Dirigat und die gute Zusammenarbeit. Er überreichte ihr Blumen und ein Geschenk. Dietrich betonte, dass es ihr sehr leidtue, den Chor zu verlassen, und lobte die immer gute Zusammenarbeit. Ein großes Anliegen war ihr, dass die musikalische Führung lückenlos übergeht. So konnte sie beruhigt den Dirigentenstab an den neuen Chorleiter Armin Schwab überreichen. Er stellte sich bei der Versammlung vor und versicherte, den Chor entsprechend zu übernehmen, ihn auch weiterzuführen und weiter zu entwickeln.

Chor ist über Glött hinaus bekannt und beliebt

Bei den Worten der Ehrengäste bedankte sich Pater Jijo für die gute kirchliche Zusammenarbeit und für die musikalische Mitgestaltung zahlreicher Messen. Bürgermeister Käßmeyer nutzte die Gelegenheit, die kulturellen Aktivitäten des Gesangvereins innerhalb der Gemeinde, aber auch über die Ortsgrenzen hinaus zu würdigen. Glött ist stolz über das Bewahren und die Fortführung des Brauchtums des Volkslieds.

Der Vorsitzende des Kreischorverbands lobte die unermüdliche Arbeit des Chors und betonte, dass er gerne nach Glött komme. (pm)