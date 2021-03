vor 32 Min.

Die Grünen im Landkreis Dillingen nominieren Stefan Norder

Der Haunsheimer wird in einer Online-Veranstaltung als Direktkandidat für die Bundestagswahl aufgestellt.

Als erste und eigenen Angaben zufolge bisher einzige Partei im Wahlkreis 254 haben die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen ihren Direktkandidaten Stefan Norder für die bevorstehende Bundestagswahl in einer digitalen Veranstaltung gewählt. Im Oktober hatten die Grünen eine Präsenz-Veranstaltung im Sinne des Infektionsschutzes abgesagt. Per sicherer Online-Abstimmung wurde Norder nun ohne Gegenstimmen gewählt. Die Wahl des 43-Jährigen wird laut Pressemitteilung in einer anschließenden schriftlichen Schlussabstimmung bestätigt.

Gemeinderat in Haunsheim

Stefan Norder, grüner Gemeinderat in Haunsheim, betreibt mit seiner Ehefrau eine Rechtsanwaltskanzlei in Dillingen. In seiner Vorstellungsrede hob der Kandidat die Bedeutung von Klimaschutz, Bildungs- und Chancengerechtigkeit hervor.

Norder sagt: „Die Bundespolitik muss endlich an wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Klimakrise ausgerichtet sein. Auch der Bund muss kräftig in Bildung investieren. Gute, individuelle Förderung im frühen Kindesalter ist maßgeblich für faire Chancen auf dem späteren Arbeitsmarkt – das gilt auch und gerade für geflüchtete Kinder.“ Aufgrund seiner tagtäglichen Arbeit als Anwalt weiß der Grünen-Politiker: „Ein Tierschutzgesetz, das diesen Namen auch verdient, ist überfällig. Es braucht ein bundesweites Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen.“

Donau-Ries und Dillingen

Die Kreisvorstände der Kreisverbände Donau-Ries und Dillingen zeigen sich mit Norders Wahl sehr zufrieden. „Wir gratulieren Stefan Norder zum ausgesprochenen Vertrauen der Basis und freuen uns auf einen leidenschaftlichen Wahlkampf. Wir sind davon überzeugt, dass Stefan der richtige Mann für den Bundestag ist. Er vereint visionäres Denken mit konkreten Lösungsansätzen durch seine langjährige Erfahrung als Jurist in einer Person“, sind sich Angela von Heyden und Niklas Zöschinger, Vorsitzende der Grünen im Kreis Dillingen, sowie die Donau-Rieser Kreisvorsitzenden Katharina Weickhmann und Stefan Bieber einig.

Erhalt der Lebensgrundlagen für die Kinder

Die Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzende Eva Lettenbauer betonte, dass Norder sinnbildlich für Leidenschaft der Grünen stehe: „Er kämpft alltäglich und mit Herzblut für eine bessere Zukunft und den Erhalt von Lebensgrundlagen für unsere Kinder.“ (pm)

