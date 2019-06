Die Grünen stellen sich neu auf

In Dillingen werden Wärmeleitungen verlegt - deswegen ist die Durchfahrt für die nächsten sechs Wochen nur in eine Richtung möglich.

Stadtlauf Wertingen

So sehen Sieger aus: Team Schweinehund ist am Ziel

Knapp 200 Läufer gehen in Wertingen an den Start. Darunter ist auch unsere Zeitungslaufgruppe. Und die zeigt allen, was in sechs Wochen möglich ist.