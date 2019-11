Die Gundelfinger Lolli-Pops kommen ins Fernsehen

Plus Die Lolli-Pops Gundelfingen feiern ihr Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen. Für eine Charity-Show bereiten sie einen Auftritt zusammen mit Kindern aus dem Kinderheim vor. Auch andere Tanzgruppen sind dabei.

Manchmal muss der Frust einfach raus. „Ich kann das nicht“, „Ich verstehe das nicht“ oder „Das klappt nicht“, ruft dann eines der Mädchen resigniert. Tanztrainerin Alina Tuchscherer muss in diesen Momenten besonders motivieren. „Probiert es aus“, sagt sie und macht die Schritte noch einmal geduldig vor. „Guckt auf meine Beine!“ Als es beim nächsten Versuch klappt, reckt sie beide Daumen nach oben. „Perfekt.“

Auch Kinder vom Gundelfinger Kinderheim sind dabei

Eine Choreografie einzuüben ist gar nicht so leicht – auch nicht unter der professionellen Anleitung einer Lolli-Pops-Trainerin. Das lernen derzeit sechs Kinder des Gundelfinger Kinderheims. Sie sollen ein Teil der großen „Charity Dance Night“ der Lolli-Pops werden.

Die Rock-’n’-Roll- und Boogie-Woogie-Abteilung des FC Gundelfingen feiert heuer das Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen. Mit der Veranstaltung am Samstag, 9. November, ab 19 Uhr in der Brenzhalle möchten die Lolli-Pops nicht nur ihre Geschichte feiern, sondern auch einen wohltätigen Zweck verfolgen. Ein Teil der Einnahmen geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, ein anderer Teil an das Gundelfinger Kinderheim.

Schwester Maria Elisabeth ist begeistert

Dessen Leiterin, Schwester Maria Elisabeth, freut sich, dass die Lolli-Pops sechs ihrer Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren in den Auftritt integrieren. „Das ist ein großartiges Projekt“, sagt sie.

Die Entscheidung der Tanzgruppe, die sich durch Auftritte auf hohem Niveau auszeichnet, mit Kindern zusammenzuarbeiten, die dieses Level wohl nicht ganz erreichen werden, lobt sie als „mutig“. Aber es gehe nicht um Perfektion, sondern darum, Spaß zu haben, und dass die Kinder Anerkennung für ihre Leistung erhalten.

Jasmin ist schon ganz aufgeregt

Schwester Maria Elisabeth berichtet, dass ihre jungen Tänzerinnen, die sich freiwillig für das Projekt gemeldet haben, dieses sehr ernst nehmen. Beispielsweise bestanden sie darauf, einheitliche Leggins anzuschaffen und damit zu trainieren. Einige hätten bereits angekündigt, über das Projekt hinaus bei den Lolli-Pops tanzen zu wollen. „Sie sind schon sehr aufgeregt“, sagt die Heimleiterin in Bezug auf den anstehenden Auftritt.

So zum Beispiel Jasmin Bachhuber. Die 13-Jährige wird am 9. November das erste Mal auf einer großen Bühne tanzen. Für die Schrittfolgen müsse man sich einiges merken, sagt sie. „Aber das Tanzen macht großen Spaß.“ Vorerfahrungen aus dem Ballett bringt Aylin Kunder mit. „Unser Tanz macht mehr Spaß als Ballett“, sagt die 12-Jährige. „Das ist nicht so steif, und die Musik ist cool.“

Eine 14-Jährige ist schon seit sechs Jahren dabei

Die Erfahrene in der Mädels-Gruppe ist die 14-jährige Julia Meitinger, die bereits sechs Jahre in der Kleinen Laudonia getanzt hat. Die jungen Tänzerinnen des Kinderheimes üben einen etwa dreiminütigen Auftritt ein, an dessen Ende Mitglieder der Lolli-Pops hinzukommen. Neben diesem Programmpunkt bietet die Show am 9. November noch viele weitere.

Auf der Bühne stehen auch Gruppen aus Dillingen oder Sontheim

Auf der Bühne werden diverse Tanzgruppen aus der Region und dem näheren Umkreis stehen, darunter zum Beispiel die Glinken aus Gundelfingen, die Standard-Latein-Gruppe des TSC Dillingen oder die Turner des FV Sontheim. „Wir wollen, dass der Abend nicht zu Rock-’n’-Roll-lastig wird, sondern viele verschiedene Tänze zu sehen sind“, sagt Alina Tuchscherer.

Selbstverständlich werden sich auch die Gruppen der Lolli-Pops präsentieren – mit den Kinder-, Mädchen-, zwei Erwachsenenformationen sowie einer Boogiegruppe.

Kinder des Gundelfinger Kinderheimes trainieren für die „Charity Dance Night“ der Lolli-Pops: (von links) Jasmin Bachhuber, Aylin Kunder, Trainerin Alina Tuchscherer, Leyla Kunder, Genta Memet, Natascha Bachhuber und Julia Meitinger. Bild: Margarete Höpfner

Auch eine „Revival-Show“ wird es geben, mit Paaren, die länger nicht getanzt haben, ihre Leidenschaft anlässlich des Auftritts aber wieder aufleben haben lassen. Insgesamt dreieinhalb Stunden sollen die Besucher unterhalten werden, die in den Pausen selbst Gelegenheit zum Tanzen haben.

Anfangs wurde in Unterglauheim trainiert

Die Vorsitzende der Lolli-Pops, Manuela Uhl, erinnert sich zum Jubiläum an die Anfänge der Gruppe. Mitte der 80er-Jahre haben sich einige begeisterte Tänzer zu einer losen Vereinigung zusammengeschlossen. Die Mitglieder trainierten privat – oder in einem leer stehenden Schulgebäude in Unterglauheim. Doch die Gruppe wollte sich vergrößern – und eine feste Struktur. Also schrieb man Sportvereine im Landkreis an, ob sie Interesse daran hätten, eine Tanzsportabteilung zu gründen. „Es gab nirgendwo Begeisterung“, erinnert sich Uhl. „Bis auf den FC Gundelfingen.“ Dessen Vorsitzender Viktor Merenda zeigte sich der Idee aufgeschlossen und unterstützte die neue Abteilung. „Dafür bin ich ihm heute noch dankbar“, sagt Uhl. Mittlerweile hat die Gruppe rund 75 Mitglieder, vom Kinder- bis ins Erwachsenenalter.

Die Show ist nicht die einzige Möglichkeit für die Lolli-Pops, sich zu präsentieren. Am Samstag, 16. November, strahlt Sat1 Bayern um 17.30 Uhr einen Beitrag aus, der Einblicke in den Trainingsalltag bei den Lolli-Pops und die Vielseitigkeit von Rock ’n’ Roll und Boogie-Woogie bietet.

Termin Charity Dance Night der Lolli-Pops am Samstag, 9. November, um 19 Uhr in der Brenzhalle Gundelfingen. Einlass ab 18 Uhr. Reservierung unter info@lollipops-gundelfingen.de.

