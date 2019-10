11:21 Uhr

Die Gundelfinger Münzmühle öffnet ihre Türen

Interessierte können die historische Münzmühle in Gundelfingen entdecken - mit einem Tag der offenen Türe. Und es gibt noch vieles weitere zu erfahren.

Die Münzmühle gehört zu den interessantesten Gebäuden in der Gundelfinger Innenstadt. Da die Immobilie aber wie berichtet in die Jahre gekommen ist und dringend saniert werden muss, wurde vor Kurzem ein Förderverein unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Miriam Gruß für den Erhalt gegründet. Damit sich die Menschen ein Bild von der aktuellen Situation machen können, öffnen die Eigentümer am Sonntag, 6. Oktober, zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr ihre Pforten zu einem Tag der offenen Tür. „Wir wollen den drohenden Zerfall aufhalten und in den nächsten Jahren ein solides Konzept erarbeiten, das sowohl den Anliegen der Förderer entspricht als auch der Mühle als einem wichtigen Bestandteil der Gundelfinger Innenstadt gerecht wird“, heißt es vom Förderverein in einer Pressemitteilung.

Beim Tag der offenen Tür werden 35-minütige Führungen durch das Gebäude angeboten. Besonders interessant ist das vollständige Mühleninventar und die mit historischen Gegenständen gespickten Räumlichkeiten. Da die Plätze für die Führungen begrenzt sind, bittet der Förderverein um Anmeldungen unter www.muenzmuehle.de.

Gundelfingen: Tag der offenen Tür und Vortrag zur Münzmühle

Schon zwei Tage vor dem Tag der offenen Tür, am Freitag, 4. Oktober, gibt es im Rahmen der Kulturtage einen Vortrag zur Münzmühle und die Geschichte der Mühlen in Gundelfingen allgemein. Beginn ist um 17 Uhr. Georg Wörishofer, Historischer Berater der Stadt Gundelfingen, spricht dann im Bleichestadel zu dem Thema „Die Mühlen in Gundelfingen unter besonderer Berücksichtigung der Münzmühle“. In seinem Vortrag gibt der Historiker zunächst einen geschichtlichen Überblick über die Mühlen in Gundelfingen, die bereits in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts erwähnt werden. In der Folgezeit sind sie vergleichsweise gut dokumentiert: sowohl hinsichtlich ihrer Namen und Besitzer als auch hinsichtlich der Art ihres Betriebes, etwa als Mahl-, Öl-, Säg- und Walkmühle.

Der zweite Teil widmet sich der reichen und bewegten Geschichte der Münzmühle, die während des Dreißigjährigen Krieges – in den Jahren 1621 bis 22 – auch als Münzprägestätte diente und seither den Namen Münzmühle führt. Im Jahr 1970 stellte sie den Betrieb ein. Ein Ausblick bildet den Schluss des Vortrages, der durch zahlreiche Abbildungen veranschaulicht wird. (pm)

