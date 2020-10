18:30 Uhr

Die Helfer vor Ort in Dillingen haben ein neues Fahrzeug

Plus Warum das neue Einsatzfahrzeug der Helfer vor Ort aus dem Landkreis Dillingen jetzt so viel besser ist.

Von Vanessa Polednia

Ferdinand heißt er und ist der ganze Stolz der Ehrenamtlichen der Bereitschaft Dillingen. Diesen Namen haben die Helfer vor Ort ihrem Einsatzfahrzeug gegeben. Der VW Sharan war eine Spende. Vom gebrauchten Pkw zum „Helfer vor Ort“-Mobil waren viele Stunden Arbeit notwendig. Sechs Wochen lang haben sechs Ehrenamtliche der Helfer am Wagen getüftelt.

Helfer vor Ort sind oft vor dem Rettungsdienst da

Die Helfer vor Ort sind normalerweise in ländlichen Gegenden präsent. So gibt es auch in Bachhagel eine Helfergruppe. Aufgrund der Entfernung nach Dillingen und Wertingen dauert es lange bis ein Krankenwagen im äußersten Westen des Landkreises ankommt. Wieso sind die Helfer vor Ort direkt in Dillingen aktiv? „Nachts stehen in Dillingen zwei Einsatzfahrzeuge bereit und in Wertingen steht ein weiteres Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes zur Verfügung“, sagt Rainer Kammergruber, Bereitschaftsleiter des BRK-Kreisverbands Dillingen. Viele Patienten aus Dillingen und Umgebung transportiere man deswegen in Krankenhäuser nach Augsburg, Günzburg oder Heidenheim.

Wenn in Dillingen kein Wagen nach Eingang eines Notrufs zur Verfügung steht, sind die Helfer vor Ort bereit. Die Rettungsleitstelle informiert sie, wenn die Helfer die Einsatzstelle schneller erreichen als der Rettungsdienst. Werktags von 18 bis 5 Uhr, am nächsten Morgen und durchgängig an Sonn- und Feiertagen planen die Ehrenamtlichen ihre Einsätze ein. Immer zu zweit geht es im Einsatzfahrzeug zur gemeldeten Stelle. Seit Weihnachten 2018 gibt es die Truppe, bestehend aus rund 40 Ehrenamtlichen vom Bayerischen Roten Kreuz und der Wasserwacht.

Ein neuer Einsatzwagen musste für die Helfer vor Ort her

Hierfür ist ein vollfunktionstüchtiges Fahrzeug besonders wichtig. Die Retter müssen schnell, aber sicher zum Einsatzort kommen. Rainer Kammergruber hat das Piepen seines elektronisches Rufgeräts schon zweimal aus der Dusche springen lassen. „Am Anfang war ich schon angespannt, wenn der Beeper plötzlich losging,“ erinnert sich der engagierte Ehrenamtliche, der rund zweimal die Woche den Bereitschaftsdienst übernimmt. Diese Grundanspannung habe sich jedoch gelegt. Rund 250 Einsätze hatten die Helfer vor Ort in Dillingen und Lauingen seit ihrer Gründung.

Ferdinands Vorgänger, ein Audi A4 namens Gustl, war in die Jahre gekommen, der Zähler zeigte 335000 Kilometer an. Einige Reparaturen wären fällig gewesen. Eigentlich sollte nun ein gebrauchter Einsatzwagen angeschafft werden. Doch das nötige Geld fehlte. Da es sich beim Helfer-Dienst um eine freiwillige Zusatzleistung der Bereitschaft Dillingen handelt, müssen sich die Retter selbst finanzieren. Das geschieht durch Spenden aber auch durch Einnahmen aus den Sanitätsdiensten. „Seit der Wirtschaftsmesse Wir hatten wir keine Sanitätsdienste mehr.“ Keine Einnahmen, nur Ausgaben: Damit ließ sich das gewünschte Modell nicht finanzieren.

Einsatzwagen Ferdinand war eine Spende

Die Rettung war eine weitere Autospende in Form des VW Sharans. Doch damit begann erst die Arbeit der Ehrenamtlichen. Mit Materialkosten in Höhe von 1300 Euro und vielen Arbeitsstunden wurde das Auto einsatzfähig gemacht. Eine Blaulichtanlage wurde ebenfalls gespendet. „Neu kostet diese gut 4000 Euro“, weiß Kammergruber. Mit dem Einbau der Anlage sowie der Regalsysteme, einer Funkanlage und der Beklebung der Karosserie hatten die Helfer gutzutun. TÜV-geprüft ist der Wagen auch schon im Einsatz gewesen.

Der Bereitschaftsleiter betont: „Alle sind begeistert.“ Die positive Rückmeldung ist kein Wunder, das neue Einsatzfahrzeug erleichtert die Arbeit der Ehrenamtlichen. Es sind Kleinigkeiten, die in der Summe den Einsatz erleichtern. So hat der Wagen nun eine Rückfahrkamera und eine Umfeldbeleuchtung. „In Gustls Kofferraum waren die Koffer gestapelt.“ Ferdinand hat dagegen einen Heckauszug, der beim Entladen der Ausrüstung hilft.

