10.01.2020

Die Hexen kommen nach Lauingen

Am Sonntag ziehen rund 2000 Hästräger durch die Stadt

Mehr als 2000 Hästräger und Musiker werden am Sonntag in Lauingen zum Geburtstagsumzug „40 Jahre Lauinger Hexe“ erwartet. „Narri-Narro“ und „Blunz, blauz – hei hei“, diese Rufe und noch etliche mehr werden in der ganzen Stadt zu hören sein, wenn die vielen Teilnehmer zum 20. Mal zum großen Narrensprung der Narrenzunft Laudonia zusammenkommen.

Seit der Gründung der Narrenzunft durch den heutigen Ehrenzunftmeister Rudi Zobel zählen die Narrensprünge in der Fastnachtshochburg Lauingen mit zu den Höhepunkten der Narretei im Alemannischen Narrenring, heißt es in einer Pressemitteilung. So wird es auch am Sonntag wieder sein, wenn sich Narrenzünfte aus dem Regierungsbezirk Schwaben, aus Ostwürttemberg, aus Oberschwaben, Ostbayern, Franken und dem Bodenseegebiet ein närrisches Stelldichein bieten.

Mit den am Anfang des Umzuges laufenden Hexen und Frühlingsnarren der gastgebenden Narrenzunft Laudonia werden es laut Pressemitteilung über 50 Zugnummern sein. So gibt es ein Wiedersehen mit den Zünften aus Reute, Haidgau, Ulm, Bad Schussenried und vielen mehr. Eine Besonderheit der Narrensprünge sind jeweils die Klangkörper, zumeist Schalmeien und Fanfarenzüge, welche ihren eigenen Rhythmus, Heiterkeit und Schwung vermitteln.

Traditionell beginnt der Lauinger Narrensprung mit der Messe für Hästräger um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche, die von Mitgliedern der Narrenzunft gestaltet wird. Um 10.30 Uhr beginnt im Vereinsheim der Laudonia der Zunftmeisterempfang. Gleichzeitig treffen sich die angereisten Zünfte in der Stadthalle und im Narrenzelt im Radgarten zu einem närrischen Frühschoppen.

Ab 13 Uhr stellen sich die Teilnehmer in der Johannesstraße für den Umzug auf. Los geht es dann um 14.11 Uhr an der Ecke Johannesstraße/Schabringer Straße. Von dort setzt sich der Zug dann durch die Lauinger Innenstadt fort. Anschließend treffen sich alle Teilnehmer noch zu einem kameradschaftlichen Ausklang in der Lauinger Stadthalle, in dem Narrenzelt am Radgarten und in den Lauinger Gaststätten. (pm)

