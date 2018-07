vor 40 Min.

Die Höchstädter SPD wird 100

Markus Rinderspacher kommt zum Jubiläum. Und auch Kabarett ist im Programm

Zur SPD-Mitgliederversammlung in Höchstädt kamen unter anderem auch Landtagskandidat Tobias Rief aus Gundelfingen und Bezirkstagskandidat Thomas Reicherzer aus Dillingen. Rief betonte, wie wichtig es sei, dass die politische Kultur nicht vernachlässigt werde, die Themen müssten beim Bürger ankommen. Rief, der in München ein IBA-Studium abschloss, ist in Lauingen bei der Firma Same-Deutz beschäftigt. Reicherzer, der zurzeit ein Studium in Konstanz in Politik, Wirtschaft und Verwaltung absolviert, fordert, dass die SPD-Programme bürgernah umgesetzt werden und das Vertrauen bei den Bürgern verstärkt zurückgewonnen wird. Beide stellen sich am 14. September und am 12. Oktober während des Freitagsmarktes in Höchstädt vor. Wie Ortsvorsitzender Wolfgang Konle weiter mitteilte, wird der Festredner zum 100-jährigen Jubiläum der Höchstädter SPD Markus Rinderspacher, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, sein. Er spricht am Dienstag, 14. August, um 18 Uhr im Gasthaus „Poseidon“ in Höchstädt zum Thema „100 Jahre Freistaat Bayern“.

Die Festlichkeiten des Ortsvereins sind für den 18. Januar 2019 geplant. Konle informierte über den derzeitigen Stand der Planungen bei der Bundesstraße 16/WSG. Die Versammlung sprach sich eindeutig für die Unterstützung der B16 Nord aus. Dazu veranstaltet der Ortsverein auf dem Freitagsmarkt am 14. September einen „Marktplatz der Demokratie“.

Karten für eine Kabarettveranstaltung des Ortsvereins gibt es bereits im Vorverkauf. Am Freitag, 23. November, tritt um 20 Uhr in der KIM-Halle Mathias Tretter auf. Er hat bereits diverse Preise gewonnen. Karten hierzu gibt es bereits im Vorverkauf bei den Firmen Roch, Steckeler und in Dillingen bei der Firma Bezikofer und bei Wolfgang Konle, Telefon 0152/29240301 oder E-Mail: wkonle@t-online.de. (pm)

