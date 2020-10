vor 60 Min.

Die Holzernte im Landkreis Dillingen hat begonnen

Der Wintereinschlag beginnt in den nächsten Tagen und Wochen. Vor allem Laubhölzer stehen bei uns in der Region im Fokus. Es gibt auch wertvolles Holz bei uns in den Wäldern.

Der Wintereinschlag von Holz beginnt in Kürze. „Nachdem die Schäden der Frühjahrsstürme und die vom Borkenkäfer befallenen Fichtenstämme weitgehend aufgearbeitet sind, beginnen wir jetzt mit der Ernte von Laubhölzern“, so Johann Stuhlenmiller, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen. In den nächsten Wochen werden vor allem wertvolle Einzelstämme geerntet, welche auf die Wertholzsubmission nach Leipheim gebracht werden.

In der Saftruhe im Winter

Laubbäume müssen in der Saftruhe im Winter gefällt werden, damit eine Entwertung durch Pilzbefall und Farbveränderungen vermieden werden kann. „Besonders gesucht sind in diesem Jahr Eichen- und Eschenstämme. Über eine trocken-kalte Witterung würden sich unsere Waldbesitzer für die Holzernte freuen, denn dann ist diese schadloser und unproblematischer zu realisieren. Dagegen brauchen unsere Waldböden noch viel Regenwasser, damit der Bodenspeicher nach den Trockenjahren endlich wieder gefüllt wird“, so Stuhlenmiller.

Käufer kommen aus ganz Deutschland

Besonders schöne und starke Stämme von Eiche, Esche, Ahorn, Kirsche, Walnuss und Obstbäumen sowie Lärche und Douglasie können auf die Wertholzsubmission gebracht werden. Dazu müssen die Stämme bis zum 25. November abfuhrbereit gelagert sein. Diese Einzelexemplare werden aus ganz Nordschwaben in Leipheim gesammelt und einem großen Kundenkreis aus der Säge- und Furnierindustrie zum Kauf nach dem „schriftlichen, geheimen Meistgebot“ (= Submission) angeboten. Die Angebotseröffnung erfolgt unter behördlicher Aufsicht am 29. Januar 2021. Der Käuferkreis kommt aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Aus dem wertvollen Holz werden zum Beispiel Möbel, Furniere, Holzböden, Fassaden und Weinfässer hergestellt.

Termin für Waldbesitzer und Waldfreunde

Die Ergebnisse werden bei einer Besichtigung Waldbesitzern und Waldfreunden am Freitag, 5. Februar 2021, ab 14 Uhr vorgestellt. Waldbesitzer, die sich mit Einzelstämmen an der Submission beteiligen wollen, sollten sich bald mit der Forstbetriebsgemeinschaft unter Telefon 09071/790540 in Verbindung setzen. (pm)

