Die Jäger im Kreis wählen neuen Vorstand

Im zweiten Anlauf soll es nun in Präsenz in Wertingen klappen

Nach der gescheiterten Briefwahl setzt die Kreisjägervereinigung Dillingen jetzt auf einen Präsenztermin, um einen neuen Vorstand zu wählen. Dieser findet am Sonntag, 18. Juli, auf der Tribüne des Wertinger Sportheims statt. Beginn ist um 17 Uhr. Neben den Neuwahlen stehen auch diverse Berichte an, die jeweils bis ins Jahr 2019 zurückreichen werden, und die Entlastung des Vorstands für 2019 und 2020. Die Veranstaltung wird von den Wertinger und Dillinger Jagdhornbläsern unter der Leitung von Richard Frank und Albert Müller musikalisch umrahmt. Das Dillinger Landratsamt hat dem Verein eine Ausnahmegenehmigung erteilt – unter einigen Bedingungen. So sind die geltenden AHA-Regeln einzuhalten, und jeder Teilnehmer, der nicht genesen oder geimpft ist (an entsprechende Nachweise denken), muss das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Die Nachweise werden am Eingang kontrolliert. (pm)